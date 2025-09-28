محافظ الأقصر يتفقد مشروعات تطوير الكورنيش وطريق الخور بإسنا ويضع حجر الأساس لمحطة صرف صحي بالزنيقة

أجرى المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، جولة تفقدية موسعة بمركز ومدينة إسنا اليوم الأحد، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وعلى صادق رئيس مركز ومدينة إسنا.

والجولة بدأت بتفقد الأعمال الجارية بكورنيش إسنا في القطاع الأول بطول 550 متراً، حيث تابع أعمال تنفيذ البرجولات ووجه بزيادة عددها، كما أوصى باستخدام الهوية البصرية لمدينة إسنا وطلاء الواجهات المطلة على الكورنيش ، وذلك بحضور المهندس هانى طايع مدير جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر ، والمهندس أسعد مصطفى منسق المشروعات بالجهاز.

ووجه محافظ الأقصر أن أعمال التشطيبات النهائية تتماشى مع الطابع الحضاري والسياحي للمدينة.

ثم تفقد محافظ الأقصر أعمال تطوير طريق خور المكسر بإسنا، والذي كان قد وجه في جولة سابقة بفتحه من مبنى التأمينات الاجتماعية وحتى كوبري القريا في اتجاهين بطول 1.3 كم ، حيث تقوم حالياً الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل، بأعمال فتح الطريق وتوريد طبقة التأسيس في أحد الاتجاهين، بالتوازي مع إزالة المعوقات في الاتجاه الآخر بالتعاون مع مجلس مدينة إسنا.

ووجه محافظ بإنهاء جميع المرافق الموجودة بالطريق قبل بدء أعمال الرصف، وتنفيذ وصلة صرف صحي أسفل الطريق لاستخدامها مستقبلاً، مشيراً إلى أن الطريق سيصبح بمثابة الطريق الدائري لإسنا حيث يبدأ من الكورنيش وحتى موقف القرية ، كما أصدر تعليماته بإزالة فورية لحديقة غير مستغلة بمنتصف الطريق وإزالة أسوارها لتوسعة الطريق.

وخلال الجولة، توجه محافظ الأقصر لوضع حجر الأساس لمشروع محطة صرف صحي بقرية الزنيقة، استجابة لوعد قطعه في مؤتمر جماهيري حاشد في فبراير الماضي بإدراج القرية ضمن خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والبدء في أعمال التصميم والتنفيذ.

واستقبل الأهالي المحافظ بهتافات "تحيا مصر"، معبرين عن سعادتهم ببدء تنفيذ المشروع الذي تبلغ تكلفته التقديرية نحو 120 مليون جنيه، ويخدم أكثر من 19 ألف نسمة. ويتضمن المشروع إنشاء شبكات بطول 18 كم بأقطار من 200 حتى 400 مم، وخط طرد بطول 3.75 كم، على أن يتم صرفها على محطة توماس 3 ومنها إلى محطة معالجة الكيمان.

وأكدت المهندسة رقية حماد، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أن المشروع يمثل إضافة كبيرة لخدمة أهالي القرية والمناطق المجاورة. وحضر مراسم وضع حجر الأساس المهندس عبد الله بكري مدير التنفيذ بالهيئة، والنائبة زينب السلايمي عضو مجلس النواب.

ووجه محافظ الأقصر الشكر لأهالى على حسن الإستقبال موجهًا الثناء لشباب وشيوخ ونساء وأطفال القرية ، مشيرًا إلى الإستقرار الذى حققته القيادة السياسية ولولاه ما جلسنا هذة الجلسة وطورنا المرافق والبنية التحتية.

وأكد محافظ الأقصر، أن الدولة حريصة على تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير شبكات الطرق والمرافق في مختلف المراكز والقرى، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم خطط التنمية المستدامة.

وأشار محافظ الأقصر إلى أن ما يتم من أعمال في الكورنيش وطريق الخور ومحطة الصرف الصحي بقرية الزنيقة، يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير مركز ومدينة إسنا، تشمل الارتقاء بالمرافق والخدمات، وتحسين البيئة العمرانية والسياحية، بما يعكس الوجه الحضاري للمحافظة ويدعم مكانتها على خريطة التنمية في صعيد مصر.