اختتام المؤتمر العلمي الثالث لشفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالأقصر

اختتمت بمدينة الأقصر فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لمستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالأقصر، والذي أقيم على مدار ثلاثة أيام بمشاركة نخبة من كبار أساتذة طب أورام الأطفال والأورام من كبرى الجامعات والمراكز الطبية المتخصصة في مصر، من بينها المعهد القومي للأورام، وجامعات الإسكندرية، المنيا، أسيوط، قنا، والأقصر، إضافة إلى مراكز الأورام بالإسكندرية والقاهرة والمنيا وسوهاج وقنا.

وأكد المشاركون أن المؤتمر بات علامة مميزة في مجال طب أورام الأطفال بمصر، مشيدين بالدور الرائد لمستشفى شفاء الأورمان في تقديم أحدث بروتوكولات العلاج بالمجان، وخدمة أطفال الصعيد على مدار خمس سنوات.

وتخلل المؤتمر احتفالية بمناسبة مرور 5 سنوات على استقبال أول طفل مريض بالسرطان داخل المستشفى، وذلك برئاسة أ.د هاني حسين المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان لعلاج الأورام، وبمشاركة نخبة من رواد طب أورام الأطفال في مصر، بينهم أ.د عماد عبيد وكيل المعهد القومي للأورام، أ.د إيمان سيدهم رئيس قسم أورام الأطفال بالمعهد، أ.د أماني محمد علي رئيس قسم أورام الأطفال بجامعة أسيوط، وأ.د خالد فتحي رئيس قسم أورام الأطفال بمركز أورام المنيا، إلى جانب قيادات القطاع الصحي بمحافظة الأقصر.

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من الأطفال المتعافين من المرض، وتقديم فقرات مؤثرة من أهالي الناجين، فضلًا عن معرض فني لرسومات الأطفال المرضى التي أُعدت خلال فترة العلاج، في رسالة أمل ودعم لهم.

وعلى هامش الفعاليات، كرمت رابطة أطباء الأطفال بالأقصر د. محمود معتز الزمبيلي، رئيس المؤتمر، الذي وجّه الشكر لجميع المشاركين من أساتذة وأطباء أورام الأطفال، مؤكدًا أن نجاح المؤتمر جاء ثمرة جهد جماعي لفريق عمل المستشفى، وبدعم من شركة CCG لتنظيم المؤتمرات.

ومن جانبه، صرّح الأستاذ محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، قائلاً: "نشعر بالفخر بما حققناه خلال السنوات الخمس الماضية من خدمة ورعاية مجانية للأطفال مرضى السرطان في صعيد مصر، ونجاح المؤتمر الثالث يؤكد أن شفاء الأورمان أصبحت مركزًا علميًا وإنسانيًا رائدًا، يجمع الخبراء والمتخصصين، ويمنح الأمل لآلاف الأسر في رحلة علاج أطفاله