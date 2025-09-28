وحدة أيادي مصر تنفذ ورشا مجانية للحرف اليدوية للسيدات بالأقصر

نفذت وحدة "أيادي مصر" بمحافظة الاقصر بالتعاون مع وحدة السكان ومؤسسة المنارة والضحى مجموعة من الورش التدريبية المجانية للسيدات في مركز ومدينة الطود عن (إعادة التدوير، والخياطة، والهاند ميد، والتطريز) بالتنسيق مع مؤسسة على العديسي للتنمية والتدريب وجمعية حق الفقير في الندّافين.

يأتى ذلك في إطار سعي الدولة وجهودها في التنمية الاقتصادية وتمكين المرأة اقتصاديًا ودعم حقوقها وتمكينها من تحقيق ذاتها والمساهمة في بناء المجتمع والاقتصاد الوطني، وتنفيذاً لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر.

وشهدت الورشة مشاركة فعّالة من السيدات من الحرفيات والراغبات في بدء مشروعات صغيرة تسهم في تحسين دخل أسرهن، حيث لاقت الورش إعجاب المشاركات وأثارت حماسهن نحو إقامة المزيد من الورش التدريبية في المراحل المقبلة، واستمرت الورشة على مدار ثلاث أيام استفاد منها ٦٥ سيدة وفتاة.