سكرتير عام محافظة الأقصر يعقد اجتماعا للجان القاعدية لمواجهة التعديات

عقد اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام محافظة الأقصر ، اجتماع اللجان القاعدية – المُشكلة بقرار محافظ الاقصر رقم ٥٩٩ لسنة ٢٠٢٥ ، وفي إطار الجهود المبذولة لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية.

حضر الاجتماع رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، وممثلي الوزارات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن مديرية الأمن، الزراعة، حماية الأراضي، التخطيط والتنمية العمرانية، وإدارة أملاك الدولة ووحدة المتغيرات المكانية، إلى جانب مديري الإدارات الهندسية بالمراكز والمدن، والجمعيات الزراعية، ورؤساء القرى والأحياء ومديري التنظيم.



وشدد السكرتير العام على جميع الحضور بإخاذ جميع الاجراءات القانونيه والإداريه فى منع التعدى على الرقعه الزراعيه وازالة المخالفات فى المهد .



وخلال الاجتماع، وجّه سكرتير عام محافظة الأقصر، بضرورة التنسيق بين الجهات المختصة لتحقيق الأهداف المرجوة، مضيفا أن الدولة لن تسمح بأي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مشددًا على أن هناك متابعة يومية لكافة المراكز والمدن لرصد أي مخالفات في المهد وإزالتها على الفور.

وأضاف أن اللجان القاعدية تمثل آلية فعالة للتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مخالفات، لافتًا إلى أن الحفاظ على الرقعة الزراعية واجب وطني ومسؤولية مشتركة.

كما وجه بضرورة تكثيف حملات التوعية للمواطنين بأهمية الزراعة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي .