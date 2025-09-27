قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القومي للأورام: السمنة وراء زيادة إصابات السرطان بين الشباب
اتحاد الكرة يخاطب فيفا بشأن طلب خاص في كأس العرب
تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب مساء اليوم السبت 26-9-2025
بعد قرار أمريكا ضده.. من هو الرئيس الكولومبي الذي دعا إلى توحيد الجيوش لتحرير فلسطين؟
تشكيل منتخب مصر تحت 20 سنة لمواجهة اليابان في كأس العالم للشباب
بتروجت يوقف انتصارات المصري ويحقق الفوز بثلاثية في الدوري
وزير الإسكان يتفقد مشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة
بيراميدز يهزم طلائع الجيش 4-0 في الدوري المصري
محمد منير يشهد على عقد قران ابنة شقيقته بحضور عدد من المشاهير
محمد الشيبي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وطلائع الجيش
حكم قراءة القرآن من الهاتف بدون وضوء؟ جائزة في هذه الحالات
بعد ظهورها بدون دبلة.. ديانا هشام ترد على خبر انفصالها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

سكرتير عام محافظة الأقصر يعقد اجتماعا للجان القاعدية لمواجهة التعديات

شمس يونس

عقد اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام محافظة الأقصر ، اجتماع اللجان القاعدية – المُشكلة بقرار محافظ الاقصر رقم ٥٩٩ لسنة ٢٠٢٥ ، وفي إطار الجهود المبذولة لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية.

حضر الاجتماع رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، وممثلي الوزارات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن مديرية الأمن، الزراعة، حماية الأراضي، التخطيط والتنمية العمرانية، وإدارة أملاك الدولة ووحدة المتغيرات المكانية، إلى جانب مديري الإدارات الهندسية بالمراكز والمدن، والجمعيات الزراعية، ورؤساء القرى والأحياء ومديري التنظيم.


وشدد السكرتير العام على جميع الحضور بإخاذ جميع الاجراءات القانونيه والإداريه فى منع التعدى على الرقعه الزراعيه وازالة المخالفات فى المهد .


وخلال الاجتماع، وجّه سكرتير عام محافظة الأقصر،  بضرورة التنسيق بين الجهات المختصة لتحقيق الأهداف المرجوة، مضيفا أن الدولة لن تسمح بأي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مشددًا على أن هناك متابعة يومية لكافة المراكز والمدن لرصد أي مخالفات في المهد وإزالتها على الفور.

وأضاف أن اللجان القاعدية تمثل آلية فعالة للتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مخالفات، لافتًا إلى أن الحفاظ على الرقعة الزراعية واجب وطني ومسؤولية مشتركة.

كما وجه بضرورة تكثيف حملات التوعية للمواطنين بأهمية الزراعة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي .

أحمد السقا

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

أحمد السقا

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

ميلك شيك الأناناس

منعش ومفيد.. طريقة تحضير ميلك شيك الأناناس

القولون

أرخص عشبة لعلاج آلام القولون واحتقان الأنف وألم الصدر

غسالة

إعدام خادمة فلبينية بعد إدانتها بقتل رضيع داخل غسالة ملابس

تعرف على سعر زيكر 7‏X‏ لونج رينج ‏كسر زيرو

محمد منير يشهد على عقد قران ابنة شقيقته بحضور عدد من المشاهير

يسبب الضعف الجنسي والتعب الشديد.. مرض خطير تكشفه هذه العلامات

ازاى تحمى نفسك من أمراض القولون

إنجي عبدالله ملكة جمال مصر السابقة

لا علاج ولا أمل إلا بالله .. إنجي عبدالله تصرخ من ألــ.ـم الورم

ديانا هشام

بعد ظهورها بدون دبلة.. ديانا هشام ترد على خبر انفصالها

ايمان عبد اللطيف

الشروط وطريقة التقديم .. العمل تُعلن عن وظائف خالية للفتيات

ايمان عبد اللطيف

سبب صـ.ادم وراء وفاته.. تفاصيل جديدة عن واقعة عريس أسوان

