طفرة سياحية مرتقبة.. الأقصر ترفع كفاءة معبد الكرنك وتطور خدمات الزوار

أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر أن الموسم السياحي الحالي يبشر بانتعاشة كبيرة، مشيراً إلى أن المحافظة شهدت طفرة ملحوظة في تمهيد الطرق والتشجير ورفع مستوى النظافة والحفاظ على البيئة.

وأضاف أن برامج تدريبية متخصصة أُطلقت للعاملين المتعاملين مع السائحين بشكل مباشر، مثل سائقي الحناطير، بهدف رفع مستوى الخدمة وتحقيق تجربة متميزة للزوار.

وكشف المحافظ عن خطة شاملة لرفع كفاءة ساحة معبد الكرنك ومتابعتها بشكل دوري للحفاظ على نظافتها ورونقها الحضاري بما يليق بمكانة الأقصر كعاصمة للسياحة العالمية.

وفي رسالة مباشرة للسائحين، قال المحافظ:

“الأقصر بيتكم الثاني.. نعدكم بتجربة سياحية استثنائية تجعل من زيارتكم ذكرى لا تُنسى وننتظر عودتكم مرات ومرات.”