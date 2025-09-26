وفاة سيدة أسفل عجلات القطار بـ إسنا جنوب الأقصر

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، حادثًا مأساويًا أسفر عن وفاة سيدة في العقد الثالث من العمر أسفل عجلات القطار بمحطة الشغب، وذلك أثناء محاولتها الصعود على متن القطار المتجه شمالًا.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط سيدة أسفل عجلات القطار على رصيف محطة الشغب، بعدما انزلقت قدمها أثناء محاولتها الصعود، مما أدى إلى مصرعها في الحال متأثرة بإصابتها البالغة.

وعلى الفور، انتقلت القيادات التنفيذية والأمنية إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني حول المنطقة لتيسير حركة المواطنين والقطارات، فيما تولت سيارات الإسعاف نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وقامت الجهات المختصة بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة