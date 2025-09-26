قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
امتلاء مشرحة مستشفيات المحلة وسمنود بضحايا مصنع المحلة.. ودعوات للتبرع بالدم
أبرز مباريات اليوم الجمعة 26-9-2025 والقنوات الناقلة
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة
هجوم عنيف من سرايا القدس ضد جيش الاحتلال
سنن يوم الجمعة الواردة عن النبي.. اغتنم هذه الحسنات
تحول إلى كوم تراب.. 15 سيارة إسعاف لنقل ضحايا مصنع المحلة
سويلم: تنفيذ مشروعات كبرى واتباع سياسات حديثة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الري 2.0
حريق في منزل ميار الببلاوي.. ربنا نجاني أنا وابني بأعجوبة
أجواء خريفية.. الأرصاد تعلن أخبارا سارة للمواطنين بشأن الطقس
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب عدة مناطق في باكستان
روسيا والصين تطالبان مجلس الأمن بتأجيل فرض العقوبات ضد طهران 6 أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جائزة مصر للتميز الحكومي تعقد برنامج تأهيل سفراء التميز بجامعة الأقصر

جائزة مصر للتميز الحكومي تعقد البرنامج التدريبي “تأهيل سفراء التميز” بجامعة الأقصر
جائزة مصر للتميز الحكومي تعقد البرنامج التدريبي “تأهيل سفراء التميز” بجامعة الأقصر
شمس يونس

عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي، البرنامج التدريبي "تأهيل سفراء التميز على منظومة التميز الحكومي"، بجامعة الأقصر، وذلك في إطار مواصلة تفعيل منظومة جوائز التميز الداخلي بالجامعات واستعدادًا لإطلاق النسخة الثالثة من جائزة جامعة الأقصر للتميز الداخلي 2025.


شهد البرنامج، الذي استمر على مدار يومين، تدريب ١٢ سفيرًا للتميز من مختلف كليات الجامعة على المفاهيم والمحاور والمعايير الخاصة بمنظومة التميز الحكومي، إضافة إلى آليات إعداد وتقديم طلبات الترشح إلكترونيًا.


قدّم البرنامج التدريبي الدكتور عبد الحكيم رضوان سعيد، مستشار التقييم والجودة بمشروع جائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث استعرض كيفية إعداد ملفات الترشح وفق معايير الجائزة الوطنية، التي شملت كيفية إعداد ملفات الترشح وفق معايير الجائزة الوطنية، التي تشمل: موائمة الخطط الاستراتيجية للكليات مع رؤية مصر 2030، وتحسين الخدمات التعليمية والإدارية المقدمة للطلاب والأطراف المعنية داخليًا وخارجيًا، والتحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية،  تشجيع الابتكار والإبداع والتخطيط المستقبلي، الاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية، تفعيل نظم الحوكمة وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.

وتهدف الجائزة الداخلية في الجامعات إلى نشر ثقافة التميز المؤسسي، وتحفيز المنافسة الإيجابية بين كليات الجامعة، على أن يتأهل الفائزون للمنافسة على المستوى الوطني ضمن جائزة مصر للتميز الحكومي لعام 2026، والتي تشمل جميع الجامعات الحكومية.


من جانبها، أكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، أن تنظيم برنامج "تأهيل سفراء التميز" يأتي في إطار حرص الجامعة على تبني معايير الجودة والحوكمة وتطبيق منظومة التميز المؤسسي داخل كلياتها، مشيرة إلى أن الجامعة تسعى من خلال هذه البرامج إلى رفع كفاءة الكوادر الأكاديمية والإدارية وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة في جوائز التميز الداخلي، بما يساهم في تعزيز التنافسية بين الكليات ويعود بالنفع على تطوير الأداء الجامعي.

وأضافت أن الجامعة تضع نصب أعينها مواءمة خططها الاستراتيجية مع رؤية مصر 2030، بما يضمن تحسين جودة الخدمات التعليمية والبحثية المقدمة للطلاب والمجتمع المحلي، مؤكدة أن التميز المؤسسي أصبح ضرورة لمواكبة التحولات الرقمية والتحديات المستقبلية، وأن جامعة الأقصر ستواصل جهودها لتحقيق الريادة بين الجامعات المصرية في هذا المجال.

الأقصر اخبار الاقصر جامعة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

سدالنهضة

زيادة التصريف من سد النهضة يهدد السودان.. خبير يكشف التفاصيل

أشرف زكي

أشرف زكي يترك منصبه فى نقابة المهن التمثيلية

محمود الخطيب

أول رد من مدحت شلبي بعد أزمته مع الخطيب

ترامب يسخر من أردوغان

ترامب يسخر من أردوغان: يعرف كثيرا عن تزوير الانتخابات

الخطيب

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة

بالصور

رفقة زوجها.. درة تخطف الأنظار بظهورها الأخير

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد