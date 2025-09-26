جائزة مصر للتميز الحكومي تعقد برنامج تأهيل سفراء التميز بجامعة الأقصر

عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي، البرنامج التدريبي "تأهيل سفراء التميز على منظومة التميز الحكومي"، بجامعة الأقصر، وذلك في إطار مواصلة تفعيل منظومة جوائز التميز الداخلي بالجامعات واستعدادًا لإطلاق النسخة الثالثة من جائزة جامعة الأقصر للتميز الداخلي 2025.



شهد البرنامج، الذي استمر على مدار يومين، تدريب ١٢ سفيرًا للتميز من مختلف كليات الجامعة على المفاهيم والمحاور والمعايير الخاصة بمنظومة التميز الحكومي، إضافة إلى آليات إعداد وتقديم طلبات الترشح إلكترونيًا.



قدّم البرنامج التدريبي الدكتور عبد الحكيم رضوان سعيد، مستشار التقييم والجودة بمشروع جائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث استعرض كيفية إعداد ملفات الترشح وفق معايير الجائزة الوطنية، التي شملت كيفية إعداد ملفات الترشح وفق معايير الجائزة الوطنية، التي تشمل: موائمة الخطط الاستراتيجية للكليات مع رؤية مصر 2030، وتحسين الخدمات التعليمية والإدارية المقدمة للطلاب والأطراف المعنية داخليًا وخارجيًا، والتحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية، تشجيع الابتكار والإبداع والتخطيط المستقبلي، الاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية، تفعيل نظم الحوكمة وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.

وتهدف الجائزة الداخلية في الجامعات إلى نشر ثقافة التميز المؤسسي، وتحفيز المنافسة الإيجابية بين كليات الجامعة، على أن يتأهل الفائزون للمنافسة على المستوى الوطني ضمن جائزة مصر للتميز الحكومي لعام 2026، والتي تشمل جميع الجامعات الحكومية.



من جانبها، أكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، أن تنظيم برنامج "تأهيل سفراء التميز" يأتي في إطار حرص الجامعة على تبني معايير الجودة والحوكمة وتطبيق منظومة التميز المؤسسي داخل كلياتها، مشيرة إلى أن الجامعة تسعى من خلال هذه البرامج إلى رفع كفاءة الكوادر الأكاديمية والإدارية وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة في جوائز التميز الداخلي، بما يساهم في تعزيز التنافسية بين الكليات ويعود بالنفع على تطوير الأداء الجامعي.

وأضافت أن الجامعة تضع نصب أعينها مواءمة خططها الاستراتيجية مع رؤية مصر 2030، بما يضمن تحسين جودة الخدمات التعليمية والبحثية المقدمة للطلاب والمجتمع المحلي، مؤكدة أن التميز المؤسسي أصبح ضرورة لمواكبة التحولات الرقمية والتحديات المستقبلية، وأن جامعة الأقصر ستواصل جهودها لتحقيق الريادة بين الجامعات المصرية في هذا المجال.