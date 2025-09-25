الأقصر تستعد لتنفيذ التدريب العملي المشترك "صقر 162" لمجابهة الأزمات والكوارث

عقد اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام محافظة الأقصر، اليوم الخميس، اجتماعًا تنسيقيًا للإعداد للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 162"، بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بحضور العميد عمرو مالك المستشار العسكري للمحافظة.

شارك في الاجتماع ممثلو مديرية الأمن، ورؤساء المراكز والمدن، ومديرو المديريات الخدمية والمرافق الحيوية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والجهات المعنية.

وتناول الاجتماع استعراض الإجراءات والخطط المزمع تنفيذها خلال التدريب، والذي يهدف إلى تعزيز جاهزية المحافظة للتعامل مع الأزمات والكوارث، من خلال التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وعناصر القوات المسلحة.

كما تمت مناقشة إمكانيات المديريات والمرافق الحيوية، وآليات الاستفادة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في مواجهة الأزمات، مع تحديد أدوار ومسؤوليات كل جهة بشكل واضح.

وأكد سكرتير عام المحافظة على أهمية التدريب على خطط الإخلاء بالمديريات والمنشآت الحيوية والمراكز والمدن، إضافة إلى تنظيم معسكرات للإيواء، ومراجعة خريطة المخاطر بكل مركز ومدينة، والاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للمركبات والمعدات.

وشدد على ضرورة حصر المستشفيات وأعداد الأسرة وغرف العناية المركزة وسيارات الإسعاف والوحدات الصحية، بما يضمن الاستعداد التام لمواجهة أي أزمة طارئة قد تتعرض لها المحافظة.