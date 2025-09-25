زيارة تاريخية تجني ثمارها الدولة المصرية.. مكتسبات جولة ملك إسبانيا للأقصر

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد إن زيارة ملك إسبانيا وحرمه استفادت منها الدولة المصرية وسوف تستمر تجني ثمارها لفترات طويلة.

وأضاف «عثمان» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ناسنا» والمذاع عبر قناة «المحور» تقديم الإعلامية ماجدة المهدي أن زيارة ملك إسبانيا كانت ليلة واحدة، وأقام في أحد الفنادق التاريخية في الأقصر، معبرا عن انبهاره بما تملكه الدولة المصرية من تلك الفنادق القديمة



وأشار إلى أن هناك جالية كبيرة من الأجانب مقيمة في الأقصر، ويبلغ عدد الأسر المقيمة في الأقصر فقط نحو 1700 أسرة من مختلف الجنسيات.

العفوية في التقاط الصور

لافتا إلى الرحلة التي قام بها الملك إلى معبد حتشبسوت، والعفوية الشديدة في التقاط الصور رغم وجود مصور محترف إلا أن عفوية الحركة نفسها أمر في غاية الأهمية.