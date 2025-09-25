قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعطل سلم كهربائي يربك دخول ترامب للأمم المتحدة.. الأمانة العامة تفسر والبيت الأبيض يهاجم | تقرير
ويتكوف: خطة ترامب للسلام من 21 بندًا وتراعي أمن إسرائيل ومصالح جيرانها
سورة قصيرة نزلت على النبي فجبر الله بقلبه.. داوم عليها وسترى الفرج
منها مينى كوبر وكوبرا ليون.. سيارات 2026 هاتشباك في مصر
ترامب يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في "تخريب تقني" أعاق ظهوره خلال الجمعية العامة
مجدي عبد الغني: أوضة اللبس في الأهلي "متفرتكة".. وزيزو غيابه مؤثر
صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمي: 2.8% في 2025 و2% في 2026.. أضعف آفاق منذ عقود
رابطة الدوري الإسباني تعلن موعد الكلاسيكو الأول هذا الموسم
النقل تكشف عن صور جديدة لتقدم أعمال الخط الأول من القطار الكهربائي السريع
أبو الغيط يشيد بدعم قبرص لفلسطين ويدعو لاستثمار رئاستها للاتحاد الأوروبي
مستشار ترامب: واشنطن تدعم ليبيا في مكافحة الإرهاب وتنتظر توافقًا سودانيًا على خارطة الطريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين يعكس تحولًا واقعيًا في الموقف الأوروبي.. تفاصيل

غزة
غزة
محمود محسن

قال رامي جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ موقف إسبانيا يعكس تحولًا جديدًا في الرؤية الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية: "اليوم نرى دولًا أوروبية، لطالما اشتهرت بدعمها لإسرائيل، بدأت تنظر إلى الأمر بواقعية أكبر، وتعترف بدولة فلسطين، مثل فرنسا والبرتغال وبريطانيا".

وأضاف في تصريحات مع الإعلاميين همام مجاهد وأمل مضهج، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ  هذا التحوّل يمثل نقلة مهمة في التعاطي الدولي مع القضية الفلسطينية في ظل الظروف الراهنة.

وفي سياق متصل، أشار رامي جبر إلى أن الولايات المتحدة غابت تمامًا عن "مؤتمر حل الدولتين" الذي نُظّم يوم الإثنين الماضي، قبيل انطلاق كلمات القادة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال إن المؤتمر شهد مشاركة دول غربية بارزة، ونظّمته كل من فرنسا والسعودية، وهو ما يبرز أهمية الحدث.

وأضاف: "نرى بوضوح أن أمريكا تقف على الضفة الأخرى من النهر، بعيدة عن الإجماع الدولي المتشكل حول ضرورة الحل السياسي والدفع نحو إنهاء الصراع عبر الاعتراف بالحقوق الفلسطينية".

إسبانيا الرؤية الأوروبية القضية الفلسطينية فلسطين فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

الذهب

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

اسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم في مصر

صورة أرشيفية

رسميا.. استمرار المعلمين المحالين للمعاش أثناء الدراسة بالخدمة حتى نهاية العام الدراسي

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

مزرعة المخدرات والمضبوطات

27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية

وفاة التيك توكر أمير أسمع بعد إصابته في مشاجرة

تمنَّى الذهاب لشقيقه الراحل.. وفاة التيك توكر أمير أسمع بعد إصابته في مشاجرة

الذهب

أرقام قياسية تضرب الأسواق.. الذهب في سباق مع الارتفاعات

ترشيحاتنا

صلاة تجنيز

بحضور خمسة من الأساقفة.. صلاة جناز الراهب القمص أشعياء الأنطوني

المدرسة المطورة

المسئولية المجتمعية.. النقل : اوراسكوم تنهي أعمال تطوير مدرسة الشهيد أحمد شيبوب بمنطقة أبو قير| صور

الأنبا بيشوي أسقف أسوان وتوابعها

تدشين أواني خدمة وأيقونات بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس بأسوان

بالصور

أنغام بفستان هاند ميد في حفلها بلندن

انغام بفستان هاند ميد فى حفلها بلندن
انغام بفستان هاند ميد فى حفلها بلندن
انغام بفستان هاند ميد فى حفلها بلندن

مروحة تبريد المحرك.. أسباب تلفها وكيفية صيانتها

مروحة تبريد المحرك
مروحة تبريد المحرك
مروحة تبريد المحرك

هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها في آخر ظهور لها عبر إنستجرام |شاهد

هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون
طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون
طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

فيديو

زغاريد بداية الدراسة

زغاريد ورقص في أول يوم دراسة.. فيديو من مدرسة بالإسكندرية يثير غضب الأهالي

قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

سمى نفسه كنزي.. قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد