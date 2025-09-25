اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين يعكس تحولًا واقعيًا في الموقف الأوروبي.. تفاصيل

قال رامي جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ موقف إسبانيا يعكس تحولًا جديدًا في الرؤية الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية: "اليوم نرى دولًا أوروبية، لطالما اشتهرت بدعمها لإسرائيل، بدأت تنظر إلى الأمر بواقعية أكبر، وتعترف بدولة فلسطين، مثل فرنسا والبرتغال وبريطانيا".

وأضاف في تصريحات مع الإعلاميين همام مجاهد وأمل مضهج، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا التحوّل يمثل نقلة مهمة في التعاطي الدولي مع القضية الفلسطينية في ظل الظروف الراهنة.

وفي سياق متصل، أشار رامي جبر إلى أن الولايات المتحدة غابت تمامًا عن "مؤتمر حل الدولتين" الذي نُظّم يوم الإثنين الماضي، قبيل انطلاق كلمات القادة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال إن المؤتمر شهد مشاركة دول غربية بارزة، ونظّمته كل من فرنسا والسعودية، وهو ما يبرز أهمية الحدث.

وأضاف: "نرى بوضوح أن أمريكا تقف على الضفة الأخرى من النهر، بعيدة عن الإجماع الدولي المتشكل حول ضرورة الحل السياسي والدفع نحو إنهاء الصراع عبر الاعتراف بالحقوق الفلسطينية".