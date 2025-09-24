عصام كامل: جاهزية مصرية للتعامل مع سيناريوهات دفع الفلسطينيين نحونا

أكد الكاتب الصحفي عصام كامل، أنه هناك جاهزية مصرية للتعامل مع سيناريوهات دفع الفلسطينيين نحو الحدود المصرية.



وقال عصام كامل في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج “ آخر النهار “ المذاع على قناة ”النهار”: "مصر تحركت مؤخرا بشكل دبلوماسي لإيصال وجهة النظر المصرية الرافضة لتهجير الفلسطينيين".



وأكمل عصام كامل: "مصر هي القوة العسكرية القادرة في محيطها وقادرة على التعامل مع كافة التهديديات والتحديات".



ولفت عصام كامل: "الرئيس السيسي أكد أن اتفاقيات السلام أصبحت مهددة في ظل التصعيد الإسرائيلي واستمرار الحرب على قطاع غزة".