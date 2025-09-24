خالد أبو بكر: مصر مش هتحارب.. واللي عنده حل تاني لملف غزة يقدمه

علق الإعلامي خالد أبو بكر، على اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة عرب ومسلمين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة .



وقال خالد أبو بكر في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" ما يحدث الآن هي الخطوات في حدود الممكن واللي عنده حل تاني في الوطن العربي يجي يقدمه لإنهاء حرب غزة".

وأكمل خالد أبو بكر :" مصر مش هتحارب وليه كل الدايرة بتدور حول إن مصر هيا اللي تشيل ".



وتابع خالد أبو بكر :" الرئيس السيسي كتب منشور اليوم أكد فيه تقديره لجهود الرئيس الأمريكي لوقف الحرب الجارية في غزة ".