ايطاليا وقطر تتفقان على مواصلة العمل لإنهاء الصراع في غزة

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اتفاقها مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال لقائهما على هامش أسبوع الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، (اتفاقهما) على مواصلة العمل لإنهاء الصراع في غزة، والإفراج عن جميع المحتجزين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى السكان المدنيين، وذلك في إطار جهود الوساطة التي تقودها قطر ومصر والولايات المتحدة.

وجددت رئيسة الوزراء الإيطالية - وفق بيان على منصة "إكس" اليوم /الأربعاء/ - تضامنها الكامل والحكومة الإيطالية مع قطر ضد الانتهاك غير المقبول لسيادتها.

وأشادت في الوقت ذاته بالحالة الممتازة للعلاقات الثنائية بين روما والدوحة.

ك ف