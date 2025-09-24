قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: ما طرحه الرئيس ترامب مع قادة الدول العربية والإسلامية أساس هام يمكن البناء عليه
الدراويش في خطر.. إنبي يقتحم المربع الذهبي بالفوز على الإسماعيلي
بعد التعادل مع آرسنال.. جوارديولا يرد بسخرية على مقارنته بـ مورينيو
اتجابوا علطول.. تحرك من الأمن ضد شابين تحرشا بفتاة وتعديا عليها بالضرب
الأهلي في مفاوضات متقدمه مع المدرب البرتغالي برونو لاجي
ايطاليا وقطر تتفقان على مواصلة العمل لإنهاء الصراع في غزة
الرئيس السيسي: أٌقدر جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب الجارية بقطاع غزة
قادة الدول العربية شددوا على ضرورة وضع خطة لتحقيق الاستقرار في الضفة الغربية والقدس
هل عائد الشقق المؤجرة يدخل في الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب
قادة الدول العربية يؤكدون على الموقف المشترك الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين
تشكيل سيراميكا كليوباترا بمواجهة مودرن سبورت في الدوري
كوريا الجنوبية تجري تدريبات بالذخيرة الحية على الجزر الحدودية
أخبار العالم

ايطاليا وقطر تتفقان على مواصلة العمل لإنهاء الصراع في غزة

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني
أ ش أ

 أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اتفاقها مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال لقائهما على هامش أسبوع الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، (اتفاقهما) على مواصلة العمل لإنهاء الصراع في غزة، والإفراج عن جميع المحتجزين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى السكان المدنيين، وذلك في إطار جهود الوساطة التي تقودها قطر ومصر والولايات المتحدة.
وجددت رئيسة الوزراء الإيطالية - وفق بيان على منصة "إكس" اليوم /الأربعاء/ - تضامنها الكامل والحكومة الإيطالية مع قطر ضد الانتهاك غير المقبول لسيادتها. 
وأشادت في الوقت ذاته بالحالة الممتازة للعلاقات الثنائية بين روما والدوحة.
ك ف 

قطر غزة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني

