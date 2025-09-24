عرض 7 أفلام وثائقية من غزة في مهرجان الجونة ضمن برنامج نافذة على فلسطين

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن عودة برنامج "نافذة على فلسطين" للعام الثالث على التوالي، ضمن فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان، التي ستقام في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

تتضمن اختيارات هذا العام عرضًا خاصًا لسبعة أفلام وثائقية قصيرة من مبادرة "من المسافة صفر وأقرب"، عن حياة الناس في غزة، في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات مستمرة.

أُطلق برنامج "نافذة على فلسطين" لأول مرة عام 2023، وأصبح منذ ذلك الحين ركيزة أساسية في مهرجان الجونة السينمائي إذ يوفر منصة لإبراز الأصوات الفلسطينية.

ويؤكد استمرار البرنامج للعام الثالث على التوالي التزام مهرجان الجونة بدعم السينما الفلسطينية وضمان وصول هذه القصص إلى جمهور عالمي.

أُنتجت الأفلام السبعة من خلال "صندوق مشهراوي للأفلام وصناع السينما في غزة" بالتعاون مع شركة "كورجين برودكشن" (فرنسا)، وستُعرض الأفلام باللغة العربية مع ترجمة إلى الإنجليزية.

مبادرة أفلام "من المسافة صفر" أُطلقت بهدف تمكين صُنّاع السينما في غزة من مشاركة رواياتهم من خلال الفن. وتركز المبادرة على تفاصيل الحياة اليومية لسكان قطاع غزة، وقد طافت المجموعة الأولى من الأفلام عددًا كبيرًا من المهرجانات الدولية، ونسعد في مهرجان الجونة بعرض المجموعة الثانية تحت مسمى "من المسافة صفر وأقرب".

الأفلام السبعة التي ستُعرض ضمن البرنامج هي:

ألوان تحت السماء (ريما محمود)

فنانة شابة نزحت بسبب الحرب، تواجه تحديًا هائلًا في تأليف وغناء وتسجيل أغنيتها الجديدة وسط الدمار.

أحلام فرح وزهرة (مصطفى النبيه)

في غزة المحاصرة، تتمسك فتاتان صغيرتان بأحلامهما—إحداهما بالألوان والأخرى بصوتها—كفعل مقاومة صغيرة أمام حرب تسلب الأرواح والآمال.

غزة إلى الأوسكار (علاء دمو)

يخاطر صُنّاع السينما في غزة بحياتهم للحفاظ على قصص شعبهم، محولين الواقع القاسي إلى سينما قادرة على بلوغ الأوسكار.

حسن (محمد الشريف)

في مواجهة الجوع، يحاول مراهق فلسطيني الحصول على كيس دقيق، ليجد نفسه معتقلًا ويخوض رحلة قاسية استمرت 15 شهرًا من شمال غزة إلى جنوبها.

حكايات غير مكتملة (نضال دمو)

مخرج يتنقل بين قصص غير مكتملة، حتى تقطع الحرب رحلته وتحوّل حياته الشخصية إلى الحكاية الأخيرة.

أحلام صغيرة جدًا (اعتماد وشاح)

نساء في مخيمات اللاجئين في غزة يكافحن للحفاظ على كرامتهن وصحتهن وسط ظروف غير إنسانية، حيث يصبح أبسط احتياج معركة يومية من أجل البقاء.

الأمنية (أوس البنا)

يستخدم مخرج مسرحي الفن لمساعدة الآخرين، محولًا جراحهم إلى عرض مسرحي من أجل الشفاء والتمكين بعد أن فقد كل شيء خلال الحرب.

عن أهمية "نافذة على فلسطين" قالت ماريان خوري، المديرة الفنية للمهرجان: "التزامنا ببرنامج 'نافذة على فلسطين' ليس مجرد خيار برامجي، بل هو جزء أساسي من رسالتنا كمهرجان في المنطقة. للسينما قوة عميقة في التوثيق والشفاء، ومن واجبنا أن نوفر مساحة للعالم كي يشهد على الصمود والإبداع الاستثنائي للشعب الفلسطيني. هذا البرنامج يثبت أن الفن والقصص الإنسانية قادران على الاستمرار حتى في أحلك اللحظات".

وعلّق المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، صاحب فكرة المبادرة ومنتج الأفلام المختارة: "حينما خذلنا العالم، كانت السينما هي منقذنا الوحيد"، وأضاف "تمكن هؤلاء المخرجون الشباب، رغم ظروف غير محتملة، من التقاط جوهر إنسانيتهم، وأحلامهم، وآلامهم، وصمودهم... إنه لشرف أن تحظى هذه الأفلام بعرضها العالمي الأول في مهرجان الجونة السينمائي، وهو منصة تدرك قوة السينما في الربط والإلهام والتأثير. نحن لا نعرض أفلامًا فقط؛ نحن نثبت أنه لا يمكن لأحد احتلال السينما".



عن مهرجان الجونة السينمائي:

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.