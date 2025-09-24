قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1200 جنيه لهذه الفئة.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير وموعد افتتاحه
سعر الدولار رسميا في البنك المركزي
إعلام إسرائيلي: صواريخ القبة الحديدية فشلت في اعتراض مسيرة إيلات
وزير الخارجية: ترفض انتهاكات إسرائيل في سوريا ولبنان ونطالب باحترام القرارات الدولية
عمرو دياب سفير الأغنية المصرية.. خالد أبو بكر: أطفال عندها 3 سنين بتغني خطفوني
تحسبًا لفشل التعاقد مع لاج .. الأهلي يُفاوض مدرب إسباني | خاص
رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2025 وموعد الصرف
ماكرون : هناك توافق عربي أوروبي بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي
تحرك عاجل من محافظ الإسماعيلية استجابة لاستغاثة المواطنين بشأن عمارتين سكنيتين
أحمد موسى: الدفاعات الإسرائيلية كانت إجازة أمام المسيرة الحوثية
أحمد موسى: لا أمن لإسرائيل دون قيام دولة فلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إياد نصار .. تطوان يكرّم ثلاثة من نجوم السينما المتوسطية

إياد نصار وآيدا فولش ونبيل عيوش
إياد نصار وآيدا فولش ونبيل عيوش
محمد نبيل

بمناسبة دورته الثلاثين، يحتفي مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط بثلاثة فنانين  طبعت تجاربهم، كلٌّ بطريقته الخاصة، الفن السابع في الفضاء المتوسطي: نبيل عيوش، المخرج المغربي المبدع، وآيدا فولش، الوجه الجذاب في السينما الإسبانية المعاصرة، وإياد نصار، أحد أبرز الممثلين في الساحة الأردنية والمصرية. ثلاث مسارات متفردة تعكس حيوية السينما المتوسطية وانفتاحها وأثرها الإنساني .


نبيل عيوش

يُعدّ نبيل عيوش من الأسماء البارزة في السينما المغربية، إذ لم يتوقف عن استكشاف تطلعات مجتمع يعيش تحولات عميقة. فمن   مكتوب  (1997)ىإلى  علي زاوا (2000، الذي عرض ضمن  فقرة برنامج "جيل 14+" في مهرجان برلين) مرورًا بـ يا خيل الله (2012، قسم "نظرة ما" في مهرجان كان)  والزين اللي فيك (2015) ورازيا (2017، مهرجان تورونتو)، استطاع بفضل نظرته النافذة وإخراجه الجريء أن يكشف عن حقائق غلفها الصمت طويلا، وساهم في جعل النقاشات تنتقل خارج  قاعات العرض السنيمائية .

في عام 2021، أحدث فيلمه علّي صوتك ضجة في المسابقة الرسمية لمهرجان كان، كأول مشاركة مغربية بهذا القسم. أما في 2024، فقد قدّم فيلمه في حب تودة الذي اختير في مهرجاني كان ومراكش، كما مثّل المغرب في سباق الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، وأصبح أول فيلم مغربي يتأهل للفئات الكبرى في الأوسكار، ولجميع فئات سيزار 2025.

يواصل  نبيل عيوش لعب دور محوري في التعريف بالسينما المغربية على الساحة الدولية، مع التزامه بقصص تمنح صوتًا لمن لا صوت لهم. ولا تقتصر انشغالاته على الجانب الفني، بل إنه   أسس منذ أكثر من خمسة عشر عامًا مؤسسة علي زاوا، التي تعمل على تمكين الشباب من الوصول إلى الفن والثقافة، عبر مبادرات متنوعة ترمي إلى جعل التعابير الفنية في متناول الفئات ذات  الإمكانات المادية المحدودة.


آيدا فولش

آيدا فولش، الممثلة الإسبانية القادمة من تاراغونا، برزت كواحدة من أهم وجوه السينما الإسبانية المعاصرة. كانت فرصتها الأولى عام 2000، حين اختارها المخرج الحائز على الأوسكار فرناندو ترويبـا من بين ثلاثة آلاف فتاة إسبانية لتشارك في فيلمه سحر شنغهاي (2002)، ولم يكن عمرها آنذاك يتجاوز الرابعة عشرة. بعد ذلك، اختارها فرناندو ليون دي أرانونا لتشارك في فيلم أيام الاثنين في الشمس (2003) الذي نال جائزة أفضل فيلم في مهرجان سان سباستيان.

ظهرت بعدها في عدة أفلام إسبانية مثل: أكيتانيا (2006)، النظرة البنفسجية (2009)، نهاية الدورة (2007)، سالفادور (2006)، حيوات سيلـيا (2008)، و25 قيراطًا (2008). كما عملت في التلفزيون من خلال أعمال مثل: أبرياء (2006)، لست وحدك (2007)، سارا (2008)، موت في 3 فصول (2008)، وسنعود (2009).

عام 2008، لفتت الأنظار في دورها بشخصية "فرانسواز" في المسلسل الإسباني الشهير Cuéntame cómo pasó " احك لي كيف جرى ذلك" الذي يستعرض ملامح الحياة الإسبانية خلال سبعينيات القرن الماضي، قبل وبعد الانتقال الديمقراطي.

أما على المستوى الدولي، فقد شاركت في الفيلم التاريخي الضخم هنري الرابع (2010) للمخرج يو بايير، كما ظهرت في الإنتاج المكسيكي كوني عالمي الصغير (2012) للمخرجة ليتيسيا تونيوس بانياغوا.

في 2012، لعبت دور "ميرسي" في فيلم الفنان و موديله لفرناندو ترويبـا، حيث جسدت شخصية شابة إسبانية تهرب من الحرب الأهلية. وقد أدت الدور بالفرنسية إلى جانب كل من جان روشوفور وكلوديا كاردينالي.


إياد نصار

إياد نصار ممثل بارز عُرف بقوة حضوره وتنوع الشخصيات التي تقمصها، سواء على شاشة السينما أو التلفزيون. يتميز بقدرة درامية واسعة وجاذبية لافتة جعلته من أبرز وجوه جيله. وهو من أصول فلسطينية ،  وقد وُلد عام 1971 بالرياض، ونشأ في عمّان، ويقيم حاليا في القاهرة.

شكل عام 2010 نقطة تحول في مسيرته  بتجسيده  لشخصية  حسن البنا في مسلسل الجماعة، الذي حصد من خلاله إشادة واسعة من الجمهور والنقاد. ومنذ ذلك الحين، توالت أدواره البارزة في أنماط متنوعة، مثبتًا مكانته كأحد أهم الممثلين العرب.

نال جائزة أفضل ممثل عن أدائه في مسلسل صلة رحم، وذلك ضمن جوائز نقاد الدراما العربية (ADCA) سنة 2025،  كما قام بأداء صوت شخصية "باسـم" في النسخة العربية من لعبة فيديو عالمية.

مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط نبيل عيوش آيدا فولش إياد نصار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

ياسر إبراهيم

والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. قرار عاجل بفصل الطالب المعتدي على معلم القليوبية لمدة عام كامل

الذهب

أرقام قياسية تضرب الأسواق.. الذهب في سباق مع الارتفاعات

مزرعة المخدرات والمضبوطات

27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

عماد الدين حسين

عماد الدين حسين: مصر أبلغت من يهمه الأمر أن سيناريو التهجير إذا تحقق سيكون هناك مشكلة

ضرب المسيرة اليمنية لمنطقة إيلات

خبير عسكري: منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي أصابها الإرهاق

أحمد موسى

أحمد موسى: الدفاعات الإسرائيلية فشلت أمام المسيرة الحوثية

بالصور

بلجيكا تشغل أول شاحنة كهربائية ذاتية القيادة بالكامل.. إنجاز أوروبي جديد

شاحنة كهربائية ذاتية القيادة
شاحنة كهربائية ذاتية القيادة
شاحنة كهربائية ذاتية القيادة

الحلقة الأخيرة من "نور مكسور": صدمة الاغتصاب وانكشاف الحقائق

نور إيهاب
نور إيهاب
نور إيهاب

جامعة الزقازيق تدعم ذوي الهمم بسيارة كهربائية لتسهيل التنقل داخل الحرم الجامعي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

وصفة جديدة.. طريقة عمل المحشي المشكل

المحشي المشكل
المحشي المشكل
المحشي المشكل

فيديو

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

رحمة أحمد

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد