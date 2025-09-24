إياد نصار .. تطوان يكرّم ثلاثة من نجوم السينما المتوسطية

بمناسبة دورته الثلاثين، يحتفي مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط بثلاثة فنانين طبعت تجاربهم، كلٌّ بطريقته الخاصة، الفن السابع في الفضاء المتوسطي: نبيل عيوش، المخرج المغربي المبدع، وآيدا فولش، الوجه الجذاب في السينما الإسبانية المعاصرة، وإياد نصار، أحد أبرز الممثلين في الساحة الأردنية والمصرية. ثلاث مسارات متفردة تعكس حيوية السينما المتوسطية وانفتاحها وأثرها الإنساني .



نبيل عيوش

يُعدّ نبيل عيوش من الأسماء البارزة في السينما المغربية، إذ لم يتوقف عن استكشاف تطلعات مجتمع يعيش تحولات عميقة. فمن مكتوب (1997)ىإلى علي زاوا (2000، الذي عرض ضمن فقرة برنامج "جيل 14+" في مهرجان برلين) مرورًا بـ يا خيل الله (2012، قسم "نظرة ما" في مهرجان كان) والزين اللي فيك (2015) ورازيا (2017، مهرجان تورونتو)، استطاع بفضل نظرته النافذة وإخراجه الجريء أن يكشف عن حقائق غلفها الصمت طويلا، وساهم في جعل النقاشات تنتقل خارج قاعات العرض السنيمائية .

في عام 2021، أحدث فيلمه علّي صوتك ضجة في المسابقة الرسمية لمهرجان كان، كأول مشاركة مغربية بهذا القسم. أما في 2024، فقد قدّم فيلمه في حب تودة الذي اختير في مهرجاني كان ومراكش، كما مثّل المغرب في سباق الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، وأصبح أول فيلم مغربي يتأهل للفئات الكبرى في الأوسكار، ولجميع فئات سيزار 2025.

يواصل نبيل عيوش لعب دور محوري في التعريف بالسينما المغربية على الساحة الدولية، مع التزامه بقصص تمنح صوتًا لمن لا صوت لهم. ولا تقتصر انشغالاته على الجانب الفني، بل إنه أسس منذ أكثر من خمسة عشر عامًا مؤسسة علي زاوا، التي تعمل على تمكين الشباب من الوصول إلى الفن والثقافة، عبر مبادرات متنوعة ترمي إلى جعل التعابير الفنية في متناول الفئات ذات الإمكانات المادية المحدودة.



آيدا فولش

آيدا فولش، الممثلة الإسبانية القادمة من تاراغونا، برزت كواحدة من أهم وجوه السينما الإسبانية المعاصرة. كانت فرصتها الأولى عام 2000، حين اختارها المخرج الحائز على الأوسكار فرناندو ترويبـا من بين ثلاثة آلاف فتاة إسبانية لتشارك في فيلمه سحر شنغهاي (2002)، ولم يكن عمرها آنذاك يتجاوز الرابعة عشرة. بعد ذلك، اختارها فرناندو ليون دي أرانونا لتشارك في فيلم أيام الاثنين في الشمس (2003) الذي نال جائزة أفضل فيلم في مهرجان سان سباستيان.

ظهرت بعدها في عدة أفلام إسبانية مثل: أكيتانيا (2006)، النظرة البنفسجية (2009)، نهاية الدورة (2007)، سالفادور (2006)، حيوات سيلـيا (2008)، و25 قيراطًا (2008). كما عملت في التلفزيون من خلال أعمال مثل: أبرياء (2006)، لست وحدك (2007)، سارا (2008)، موت في 3 فصول (2008)، وسنعود (2009).

عام 2008، لفتت الأنظار في دورها بشخصية "فرانسواز" في المسلسل الإسباني الشهير Cuéntame cómo pasó " احك لي كيف جرى ذلك" الذي يستعرض ملامح الحياة الإسبانية خلال سبعينيات القرن الماضي، قبل وبعد الانتقال الديمقراطي.

أما على المستوى الدولي، فقد شاركت في الفيلم التاريخي الضخم هنري الرابع (2010) للمخرج يو بايير، كما ظهرت في الإنتاج المكسيكي كوني عالمي الصغير (2012) للمخرجة ليتيسيا تونيوس بانياغوا.

في 2012، لعبت دور "ميرسي" في فيلم الفنان و موديله لفرناندو ترويبـا، حيث جسدت شخصية شابة إسبانية تهرب من الحرب الأهلية. وقد أدت الدور بالفرنسية إلى جانب كل من جان روشوفور وكلوديا كاردينالي.



إياد نصار

إياد نصار ممثل بارز عُرف بقوة حضوره وتنوع الشخصيات التي تقمصها، سواء على شاشة السينما أو التلفزيون. يتميز بقدرة درامية واسعة وجاذبية لافتة جعلته من أبرز وجوه جيله. وهو من أصول فلسطينية ، وقد وُلد عام 1971 بالرياض، ونشأ في عمّان، ويقيم حاليا في القاهرة.

شكل عام 2010 نقطة تحول في مسيرته بتجسيده لشخصية حسن البنا في مسلسل الجماعة، الذي حصد من خلاله إشادة واسعة من الجمهور والنقاد. ومنذ ذلك الحين، توالت أدواره البارزة في أنماط متنوعة، مثبتًا مكانته كأحد أهم الممثلين العرب.

نال جائزة أفضل ممثل عن أدائه في مسلسل صلة رحم، وذلك ضمن جوائز نقاد الدراما العربية (ADCA) سنة 2025، كما قام بأداء صوت شخصية "باسـم" في النسخة العربية من لعبة فيديو عالمية.