الرئيس السيسي: ما طرحه الرئيس ترامب مع قادة الدول العربية والإسلامية أساس هام يمكن البناء عليه
الدراويش في خطر.. إنبي يقتحم المربع الذهبي بالفوز على الإسماعيلي
بعد التعادل مع آرسنال.. جوارديولا يرد بسخرية على مقارنته بـ مورينيو
اتجابوا علطول.. تحرك من الأمن ضد شابين تحرشا بفتاة وتعديا عليها بالضرب
الأهلي في مفاوضات متقدمه مع المدرب البرتغالي برونو لاجي
ايطاليا وقطر تتفقان على مواصلة العمل لإنهاء الصراع في غزة
الرئيس السيسي: أٌقدر جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب الجارية بقطاع غزة
قادة الدول العربية شددوا على ضرورة وضع خطة لتحقيق الاستقرار في الضفة الغربية والقدس
هل عائد الشقق المؤجرة يدخل في الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب
قادة الدول العربية يؤكدون على الموقف المشترك الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين
تشكيل سيراميكا كليوباترا بمواجهة مودرن سبورت في الدوري
كوريا الجنوبية تجري تدريبات بالذخيرة الحية على الجزر الحدودية
فن وثقافة

أحمد العوضي يحسم الجدل حول زواجه مجددا

تقى الجيزاوي

كشف الفنان أحمد العوضي حقيقة زواجه مجددا بعد ان اعلن فى برنامج “رامز ايلون مصر”، أنه سيتزوج بعد رمضان الماضي.

وقال أحمد العوضي خلال لقائه مع “عرب وود”، أنه لم يحدد موعد لزواجه ويمكن الزواج بعد رمضان فى اى وقت على مدار العام لأنه لم يصرح انه سيتزوج فى العيد.

وعن مواصفات شريكة حياته، قال أحمد العوضي، معلقا: “معنديش موصفات زى ما ربنا يريد ولو فى حاجة هعلن”.

 مسلسل علي كلاي

وكان كشف الفنان أحمد العوضي عن أولى مفاجآت مسلسله علي كلاي.

وشارك أحمد العوضي مقطع فيديو للمطربة يارا محمد، عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، معلنًا انضمامها لمسلسل علي كلاي.

وكتب على الفيديو :"صوت الشارع في رمضان.. يارا محمد مفاجأة علي كلاي في رمضان 2026 إن شاء الله".

ومسلسل “علي كلاي” يعيد  التعاون بين المؤلف محمود حمدان وأحمد العوضي مجددا بعد مشاركتهما معا بمسلسل “فهد البطل” رمضان ٢٠٢٥ ، والعمل من إخراج محمد عبد السلام.

مسلسل فهد البطل 

وشارك الفنان أحمد العوضي فى رمضان ٢٠٢٥ بمسلسل “فهد البطل” والذى حقق نجاحا كبيرا .

وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري،  وصفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود وغيرهم.

احمد العوضي اعمال احمد العوضي فهد البطل

