أحمد العوضي يحسم الجدل حول زواجه مجددا

كشف الفنان أحمد العوضي حقيقة زواجه مجددا بعد ان اعلن فى برنامج “رامز ايلون مصر”، أنه سيتزوج بعد رمضان الماضي.

وقال أحمد العوضي خلال لقائه مع “عرب وود”، أنه لم يحدد موعد لزواجه ويمكن الزواج بعد رمضان فى اى وقت على مدار العام لأنه لم يصرح انه سيتزوج فى العيد.

وعن مواصفات شريكة حياته، قال أحمد العوضي، معلقا: “معنديش موصفات زى ما ربنا يريد ولو فى حاجة هعلن”.

مسلسل علي كلاي

وكان كشف الفنان أحمد العوضي عن أولى مفاجآت مسلسله علي كلاي.

وشارك أحمد العوضي مقطع فيديو للمطربة يارا محمد، عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، معلنًا انضمامها لمسلسل علي كلاي.

وكتب على الفيديو :"صوت الشارع في رمضان.. يارا محمد مفاجأة علي كلاي في رمضان 2026 إن شاء الله".

ومسلسل “علي كلاي” يعيد التعاون بين المؤلف محمود حمدان وأحمد العوضي مجددا بعد مشاركتهما معا بمسلسل “فهد البطل” رمضان ٢٠٢٥ ، والعمل من إخراج محمد عبد السلام.

مسلسل فهد البطل

وشارك الفنان أحمد العوضي فى رمضان ٢٠٢٥ بمسلسل “فهد البطل” والذى حقق نجاحا كبيرا .

وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود وغيرهم.