قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار جديد بشأن معارضة كروان مشاكل على حبسه بتهمة سب وقذف مذيعة شهيرة
إحالة المذيعة إنجي حمادة للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال
تحديث بطاقة التموين2025 .. الخطوات والرابط
بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه
توغل مفاجئ لـ قوات الإحتلال لبلدة سورية على الحدود
مسؤول أمريكي: واشنطن لن تتورط بقواتها في الصراع بأوكرانيا
بعد ماكرون.. شرطة نيويورك تمنع أردوغان من العبور بسبب موكب ترمب
تحديد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين لجلسة 15 نوفمبر لهذا السبب
عطل الطريق وتعدى على مواطن.. القبض على سائق أتوبيس بالجيزة
النقل توقع مع جايكا اتفاقية تمويل الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى
الائتلاف الوطني يشيد باستجابة وزير العدل لأزمة إقرارات الذمة المالية لمرشحي النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد العوضي يكشف تفاصيل فيلم شمشون ودليلة مع مي عمر

أحمد العوضي
أحمد العوضي
أحمد إبراهيم

كشف الفنان أحمد العوضي عن الفيلم الجديد بعنوان "شمشون ودليلة" الذى يتعاون فيه مع الفنانة مي عمر ومن المقرر أن ينطلق تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة. 

وقال أحمد العوضي : "فيلم شمسون ودليلة أكشن كوميدي، أنا والنجمة الجميلة مي عمر، سعيد ومبسوط أننا هنتعاون مع بعض، بحبها على المستوى الفني جدا، وهي ومحمد سامي أصدقائي على المستوى الشخصي. 

من ناحية أخرى كشف المؤلف محمود حمدان تفاصيل أحدث مسلسلاته المنتظرة “علي كلاي” من بطولة أحمد العوضي والذى من المقرر مشاركته فى ماراثون رمضان المقبل ٢٠٢٦ .

وقال محمود حمدان فى تصريح خاص لموقع صدى البلد ، إن مسلسل علي كلاي مكون من ٣٠ حلقة  وسيتناول جزءا فقط من حياة الملاكم محمد علي كلاي ولكن المسلسل لم يتناول قصته بشكل كامل ، مؤكدا أن سيناريو المسلسل سيتناول عدة مواضيع مختلفة لم تتناول من قبل.

وأضاف محمود حمدان أن المسلسل سيتناول أيضا قضية تجارة الأعضاء البشرية ضمن الأحداث،  والتى انتشرت بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة.

مسلسل علي كلاي

  وكان كشف الفنان أحمد العوضي عن أولى مفاجآت مسلسله علي كلاي.

حيث شارك أحمد العوضي مقطع فيديو للمطربة يارا محمد، عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، معلنًا انضمامها لمسلسل علي كلاي.

وكتب على الفيديو :"صوت الشارع في رمضان.. يارا محمد مفاجأة علي كلاي في رمضان 2026 إن شاء الله".

ومسلسل “علي كلاي” يعيد  التعاون بين المؤلف محمود حمدان وأحمد العوضي مجددا بعد مشاركتهما معا بمسلسل “فهد البطل” رمضان ٢٠٢٥ ، والعمل من إخراج محمد عبد السلام.

 

مسلسل فهد البطل 

وشارك الفنان أحمد العوضي فى رمضان ٢٠٢٥ بمسلسل “فهد البطل” والذى حقق نجاحا كبيرا .

وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري،  وصفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود وغيرهم.

أحمد العوضي الفنان أحمد العوضي مي عمر الفنانة مي عمر فيلم شمشمون ودليلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

هيثم فاروق

نازل يهرج .. هيثم فاروق يوجّه اللوم للاعب الزمالك بعد التعادل مع الجونة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الزمالك

ميدو: بيان الزمالك «مستفز» .. وسبب رئيسي في التعادل مع الجونة

جون بولتون

أسلحة دمار شامل وسجلات استراتيجية.. ضبط وثائق سرية خطيرة في مكتب جون بولتون

أرشيفية

في أقل من ساعة .. كيفية استخراج رخصة القيادة 2025

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

ترشيحاتنا

محافظ بني سويف

توفير فرص عمل ومصدر دخل كريم للمواطنين.. محافظ بني سويف يصطحب رئيس هيئة تنمية الصعيد في زيارة تفقدية للمجمع الصناعي الحرفي بدلهانس.. ويوجه بسرعة الانتهاء من إجراءات تشغيله

مخطط إسرائيل في غزة

محلل سياسي: الرئيس السيسي هو العقبة الأكبر أمام مخطط إسرائيل في غزة

إجتماع محافظ أسيوط

محافظ أسيوط: لا تهاون في مواجهة التعديات

بالصور

لوك كاجوال .. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

تراجع بورش عن إنتاج السيارات الكهربائية يبدد مليارات الدولارات ويثير ذعر المستثمرين

بورش
بورش
بورش

بتكلفة 21مليون جنيه.. افتتاح مشروع صرف صحي بقرية كفر أبونجم في الشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بيطري الشرقية: ضبط 1500 كيلو لحوم ودواجن مجهولة المصدر ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

رحمة أحمد

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

موكب ترامب يحرج ماكرون

أركن على جنب ..ماكرون في موقف محرج في شوارع نيويورك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد