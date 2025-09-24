قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار جديد بشأن معارضة كروان مشاكل على حبسه بتهمة سب وقذف مذيعة شهيرة
إحالة المذيعة إنجي حمادة للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال
تحديث بطاقة التموين2025 .. الخطوات والرابط
بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه
توغل مفاجئ لـ قوات الإحتلال لبلدة سورية على الحدود
مسؤول أمريكي: واشنطن لن تتورط بقواتها في الصراع بأوكرانيا
بعد ماكرون.. شرطة نيويورك تمنع أردوغان من العبور بسبب موكب ترمب
تحديد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين لجلسة 15 نوفمبر لهذا السبب
عطل الطريق وتعدى على مواطن.. القبض على سائق أتوبيس بالجيزة
النقل توقع مع جايكا اتفاقية تمويل الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى
الائتلاف الوطني يشيد باستجابة وزير العدل لأزمة إقرارات الذمة المالية لمرشحي النواب
خالد سعيد: ما تراه ليس كما يبدو كان تحديًا كبيرًا

حكاية بتوقيت 2028
حكاية بتوقيت 2028
أحمد إبراهيم

كشف المخرج خالد سعيد عن التحديات التى واجهته أثناء تصوير مسلسل ما تراه ليس كما يبدو من خلال حكايتين بتوقيت 2028 وهند. 

وقال خالد سعيد فى تصريح حاص لصدى البلد : تعاملت معه كتحدٍّ كبير. الفكرة أن ما تراه ليس دائمًا هو الحقيقة، وهذا يحدث في حياتنا اليومية، قد ترى موقفًا من زاويتك فقط، فتتخذ قرارات خاطئة أو صحيحة دون أن تعرف وجهة نظر الآخر، أعجبني الاسم جدًا، ورأيت فيه تحديًا لإيصال هذه الرسالة للجمهور.

هند عبد الله تكشف تفاصيل حكايتها 

بينما كشفت الكاتبة هند عبد الله، مؤلفة حكاية "هند" ضمن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" ، أن الحكاية مستوحاة من وقائع حقيقية ترتبط بجزء شخصي من حياتها، مؤكدة أنها مرّت بنفس تجربة الطلاق الغيابي التي جسدتها بطلة العمل.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نور الدين في برنامج "أنا وهو وهي" على قناة صدى البلد، إن هدفها الأساسي كان مناقشة هذه القضية التي تواجهها نساء كثيرات في المجتمع، موضحة أن القانون يلزم الزوج بإبلاغ زوجته بالطلاق، لكن هناك من يستغل هذا الأمر بشكل خاطئ، وهو ما حاولت إبرازه في القصة.

وأضافت أن ما أسعدها هو التفاعل الكبير من الجمهور، الذي تبنّى قضية البطلة وتعاطف معها وكأنها تجربة شخصية لكل مشاهد، معتبرة أن ذلك دليل على وصول الرسالة بوضوح.

كما أكدت المؤلفة هند عبد الله، كاتبة حكاية "هند" ضمن مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”، أن تجربتها الشخصية مع زواجها من شخص نرجسي ألهمتها لتقديم هذه الشخصية في مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”، مشيرة إلى أنها حرصت على أن يكون الطرح واقعيا وعلميا.

وأوضحت عبد الله خلال حوارها ببرنامج “أنا وهو وهي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أنها استعانت باستشارات نفسية خلال كتابة الحلقات، للتأكد من دقة تجسيد اضطراب النرجسية، قائلة: "حرصت على أن يعكس كل رد فعل عرضا من أعراض هذا الاضطراب، والحمد لله تواصلنا مع أطباء نفسيين أكدوا صحة المعالجة الدرامية".

ولفتت إلى أن النرجسية لا تقتصر على الرجال فقط، بل قد تكون في النساء أيضًا، لكن السياق الدرامي للقصة ركز على النموذج الذكوري. 

وأشارت إلى أن شخصية "هند" أثارت جدلًا واسعًا بين الجمهور، لأن مجتمعاتنا غالبًا ما تميل إلى لوم الضحية بدافع ثقافة اجتماعية متوارثة، وليس بالضرورة من باب القسوة.

