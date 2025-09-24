قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كارولين عزمي تكشف أسرار مشوارها الفني مع إسعاد يونس

كارولين عزمي مع إسعاد يونس
كارولين عزمي مع إسعاد يونس
أحمد إبراهيم

في أجواء مليئة بالبهجة والدفء الإنساني، تستضيف النجمة الكبيرة إسعاد يونس الفنانة الشابة كارولين عزمي في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "dmc"، في حلقه الأحد المقبل.

ويدور اللقاء حول مشوارها الفني منذ بداياتها على خشبة المسرح مرورًا بمحطاتها الدرامية الناجحة وصولًا إلى مكانتها الحالية بين نجمات جيلها.

وتتحدث كارولين عن بدايتها في مسرح الجامعة وكيف ساهمت التجارب الأولى في صقل موهبتها ومنحها الثقة للوقوف أمام الكاميرا، كما تسترجع ذكريات مشاركتها في عدد من الأعمال التي صنعت لها شعبية كبيرة مثل مسلسل أبو العروسة الذي اعتبرته نقطة تحول مهمة في مسيرتها الفنية بالإضافة إلى أدوارها المميزة في أعمال أخرى لاقت صدى واسعًا بين الجمهور.

مواقف كارولين عزمي 

وتكشف كارولين خلال الحوار عن المواقف الطريفة والإنسانية التي مرت بها في الكواليس مؤكدة أن دعم زملائها من الفنانين كان دائمًا مصدر قوة وإلهام لها.

وأشارت إلى أن نجاح أي فنان يعتمد على اجتهاده واستمراره في تطوير أدواته إلى جانب حب الناس الذي اعتبرته “أغلى تكريم يمكن أن يحظى به الفنان، كما تقوم بعمل بعض الأكلات المحببه لها داخل مطبخ البرنامج. 

من جانبها، تشيد إسعاد يونس بموهبة كارولين عزمي مؤكدة أنها واحدة من الوجوه الشابة التي أثبتت حضورها بقوة وأنها تمثل جيلًا جديدًا قادرًا على حمل راية الدراما المصرية إلى المستقبل.

كارولين عزمي 
كارولين عزمي الفنانة كارولين عزمي أعمال كارولين عزمي إسعاد يونس الفنانة إسعاد يونس

بيطري الشرقية: ضبط 1500 كيلو لحوم ودواجن مجهولة المصدر ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أودي الصينية تسجل 10,000 طلب مسبق في 30 دقيقة فقط

آودي
آودي
آودي

بتكلفة 41 مليون جنيه.. افتتاح مدرستين في مركز أبو حماد بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

موكب ترامب يحرج ماكرون

أركن على جنب ..ماكرون في موقف محرج في شوارع نيويورك

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

