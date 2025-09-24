كارولين عزمي تكشف أسرار مشوارها الفني مع إسعاد يونس

في أجواء مليئة بالبهجة والدفء الإنساني، تستضيف النجمة الكبيرة إسعاد يونس الفنانة الشابة كارولين عزمي في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "dmc"، في حلقه الأحد المقبل.

ويدور اللقاء حول مشوارها الفني منذ بداياتها على خشبة المسرح مرورًا بمحطاتها الدرامية الناجحة وصولًا إلى مكانتها الحالية بين نجمات جيلها.

وتتحدث كارولين عن بدايتها في مسرح الجامعة وكيف ساهمت التجارب الأولى في صقل موهبتها ومنحها الثقة للوقوف أمام الكاميرا، كما تسترجع ذكريات مشاركتها في عدد من الأعمال التي صنعت لها شعبية كبيرة مثل مسلسل أبو العروسة الذي اعتبرته نقطة تحول مهمة في مسيرتها الفنية بالإضافة إلى أدوارها المميزة في أعمال أخرى لاقت صدى واسعًا بين الجمهور.

مواقف كارولين عزمي

وتكشف كارولين خلال الحوار عن المواقف الطريفة والإنسانية التي مرت بها في الكواليس مؤكدة أن دعم زملائها من الفنانين كان دائمًا مصدر قوة وإلهام لها.

وأشارت إلى أن نجاح أي فنان يعتمد على اجتهاده واستمراره في تطوير أدواته إلى جانب حب الناس الذي اعتبرته “أغلى تكريم يمكن أن يحظى به الفنان، كما تقوم بعمل بعض الأكلات المحببه لها داخل مطبخ البرنامج.

من جانبها، تشيد إسعاد يونس بموهبة كارولين عزمي مؤكدة أنها واحدة من الوجوه الشابة التي أثبتت حضورها بقوة وأنها تمثل جيلًا جديدًا قادرًا على حمل راية الدراما المصرية إلى المستقبل.