حضور فنان واحد فقط.. مراسم تشييع جثمان المخرج أحمد لطفي

شهدت جنازة الفنان والمخرج الراحل أحمد لطفي التى اقيمت فى مسجد عمرو بن العاص حضورا كثيفا أثناء تشييع الجثمان.

وغاب عن مراسم جنازة الفنان الراحل أحمد لطفي الفنانين، حيث لم يحضر سوى الفنان هشام إسماعيل.

أعمال أحمد لطفي الفنية

رحل عن عالمنا الممثل والمخرج المسرحي أحمد لطفي ، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية بالقلب خلال الأيام الماضية.

وشارك أحمد لطفي فى العديد من الأعمال ابرزها مسلسل "فوق مستوى الشبهات" عام 2016، و"ليالي أوجيني" في 2018، وكان آخر اعماله مسلسل "الغاوي" الذى شارك فى رمضان ٢٠٢٥.

مسلسل الغاوي

ومسلسل الغاوي ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ 15 حلقة، وهو من بطولة أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، إخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة "سينرجي".

