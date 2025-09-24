قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

رسميا.. إلهام عبد البديع تعلن عودتها إلى وليد سامي

إلهام عبد البديع ووليد سامي
إلهام عبد البديع ووليد سامي
أحمد إبراهيم

قررت الفنانة إلهام عبد البديع العودة إلى زوجها وليد سامي، وذلك بعد انفصال دام 4 أشهر فقط.

وأعلنت إلهام عبد البديع الخبر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، حيث اكتفت بوضع خاتم وأشارت إلى العودة لوليد سامي زوجها السابق.

تعليق وليد سامي على الانفصال 

وعلّق الملحن وليد سامي، طليق الفنانة إلهام عبد البديع، على تصريحاتها الأخيرة بشأن تفاصيل انفصالهما، التي أدلت بها خلال الأيام الماضية.

وأوضح وليد سامي، في تعليقه على البث المباشر الذي ظهرت فيه إلهام، أن الانفصال بينهما تم منذ خمسة أيام فقط، مشيرًا إلى أن الانفصال جاء بعد سنوات من الحب والمشاعر القوية، لذلك لم يُعلنا الخبر، أملاً في إمكانية العودة. 

وأضاف أن اندفاعها في الحديث كان نابعًا من مشاعر الحب التي جمعتهما، مؤكدة في نهاية حديثها أنها تتمنى له كل الخير والسعادة.

وليد سامي يرد على تصريحات طليقته إلهام عبد البديع: “هوضح التفاصيل”

وأعاد وليد سامي نشر البث المباشر على صفحته، وكتب عليه معلقًا: "الكلام دا مش صح وكذب، وأنا هوضح التفاصيل".

أزمة إلهام عبد البديع مع وليد سامي

اتهمت الفنانة إلهام عبد البديع طليقها، الملحن وليد سامي، بمطاردتها أعلى محور 26 يوليو، واستغاثت بدورية أمنية، قبل أن تقرر التصالح معه داخل قسم شرطة كرداسة.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إشارة من قسم شرطة كرداسة، تفيد بورود بلاغ بمطاردة على محور 26 يوليو.

وانتقلت على الفور أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين من الفحص استغاثة الفنانة إلهام عبد البديع بكمين أمني لإنقاذها من مطاردة طليقها، الملحن وصاحب شركة للإنتاج الفني، وليد سامي، لقيامه بملاحقتها بسيارته أعلى المحور. 

وقد تحفظت عليه قوات الأمن، وتم اقتيادهما معًا إلى قسم الشرطة.

وفي قسم كرداسة، قررت الفنانة التنازل عن اتهامها والتصالح مع طليقها، لعدم تفاقم الأمور بينهما. 

وتم تحرير مذكرة بالتصالح، وإخطار النيابة المختصة.

إلهام عبد البديع الفنانة إلهام عبد البديع أعمال إلهام عبد البديع أفلام إلهام عبد البديع زواج إلهام عبد البديع ووليد سامي

