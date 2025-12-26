محتاجين وقفة | عمرو أديب منفعلا: اللي حصل مع ريهام عبدالغفور تجاوز أخلاقي خطير

قال الإعلامي عمرو أديب إن ما تعرضت له الفنانة ريهام عبد الغفور من تصوير غير لائق يُعد انتهاكًا واضحًا للخصوصية والأخلاق، موضحًا أنها كانت متجهة لحضور عرض خاص وكانت تقوم بتعديل ملابسها عندما التقطت لها صورة بشكل غير لائق.

وأكد عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" أن ريهام عبد الغفور نموذج للأخلاق والاحترام، منتقدًا انتشار ظاهرة «مصورين الكسر» في المناسبات المختلفة، قائلًا: «إحنا تعبنا من مصورين الكسر اللي في المناسبات والأفراح والعزوات، أي عيل يروح يصور أي حاجة خارجة عشان يبيع الصورة للمواقع بـ50 جنيه».

وشدد عمرو أديب على أن الأوضاع وصلت إلى مرحلة تستدعي التدخل، مؤكدًا: «إحنا وصلنا لمرحلة مع المصورين دول محتاجة وقفة»، مطالبًا بضرورة وضع ضوابط تحمي الخصوصية وتمنع استغلال الصور بشكل غير أخلاقي.