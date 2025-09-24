نجوى فؤاد لـ صدى البلد: انتظر عودة طبيبي من الخارج

كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن تطورات حالتها الصحية وموعد إجراء عملية جراحية فى الضهر، بعد تعرضها فى الفترة الأخيرة الى أزمة صحية شديدة.

وقالت نجوى فؤاد لـ صدى البلد: لم يتم تحديد موعد محدد لاجراء العملية الجراحية فى ظهرى حتى الآن بسبب انشغال الطبيب المعالج لى خارج مصر فى عدة مؤتمرات طبية وفور عودة الى مصر يتم تحديد موعد لاجراء العملية.

وأضافت نجوى فؤاد: نقابة المهن التمثيلية متمثلة فى الفنان أشرف زكي تقوم بدورها اتجاهى ونقيبنا يسعى جاهدا الى مساعدتي بكل الطرق فى ظل الامكانيات المتاحة.

نجوى فؤاد تستغيث بوزير الثقافة

كانت الفنانة نجوى فؤاد قد استغاثت بوزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، بسبب أزمتها الصحية والمالية التي تمر بها، مؤكدة أنها غير قادرة على تحمل تكاليف العلاج ومعاشها الشهري لا يتجاوز 600 جنيه.

وأعربت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بنظرة تانية” عن رفضها الانتقال إلى دار المسنين التابعة لنقابة الممثلين، مشيرة إلى أنها تسكن في شقة إيجار ولا تملك أي مصدر دخل إضافي.

من جانبه، تفاعل وزير الثقافة ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي مع استغاثتها، حيث أرسلا وفداً لبحث حالتها، ووجهت نجوى فؤاد الشكر للوزير وكل من ساندها.

وفد وزارة الثقافة والممثلين فى زيارة نجوى فؤاد

يذكر أن وفدا مشتركا من وزارة الثقافة المصرية ونقابة المهن التمثيلية، زاروا الفنانة القديرة نجوى فؤاد في منزلها، وذلك استجابةً لاستغاثتها الأخيرة التي عبّرت خلالها عن معاناتها واحتياجاتها في هذه المرحلة من حياتها.

وحضر من جانب وزارة الثقافة الفنان والمخرج هشام عطوة، وكيل الوزارة، ممثلًا عن وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ومن نقابة المهن التمثيلية كلًا من الفنان أحمد سلامة، عضو مجلس النقابة، والفنانة نهال عنبر، عضو المجلس والمسؤولة عن الملف الطبي للفنانين.

وأكد الحضور خلال الزيارة حرص الوزارة بقيادة الوزير الدكتور احمد فؤاد هنو والنقابة برئاسة الدكتور أشرف زكي على دعم ورعاية الفنانين الكبار الذين أثروا الفن المصري والعربي بإبداعاتهم، مشددين على أن نجوى فؤاد تُعد واحدة من أبرز الأيقونات في تاريخ السينما المصرية وفن الرقص الشرقي، وأن ما قدمته على مدار مشوارها الفني الطويل يستوجب كل تقدير ورعاية.