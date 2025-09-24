قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكشف عن نسخة جديدة من مرسوم كانوب للملك بطليموس الثالث بمحافظة الشرقية
مفاجأة نارية وراء تأخر سفر الإسماعيلي إلى القاهرة لمواجهة إنبي
الكرملين: أي حديث عن أمن أوروبا بدون روسيا لا أساس له
حسام حسن يدخل معسكر منتخب مصر المقبل بـ25 لاعبًا استعدادًا لحسم التأهل للمونديال
وزير الخارجية الروسي يجري محادثات مع نظيره الأمريكي
والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي
الرعاية الصحية والعربية للتصنيع تبحثان تعزيز التعاون في الصناعات الطبية ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل
وزارة الصناعة تطلق حزمة حوافز استثنائية لإقامة مصانع الصاج المسحوب والمجلفن والملون
استقرار أسعار الأسماك وارتفاع طفيف في ثمن الجمبري بالأسواق المحلية
مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في أجواء بيروت وضاحيتها الجنوبية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط
أكثر من 50 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم.. 36 منهم في مدينة غزة وحدها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

اتصدمت جدا.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار جديدة عن علاقتها به

أحمد مكي وطليقته مي كمال الدين
أحمد مكي وطليقته مي كمال الدين
أحمد إبراهيم

قررت خبيرة التجميل مي كمال الدين ، وطليقة أحمد مكي الخروج عن صمتها ، والحديث عن بعض الأمور بعد أن علمت بكشف بعض الأسرار والتفاصيل بينهما ، مما دفعها إلى الحديث وكشف بعض الحقائق عن سبب طلاقهما. 

مي كمال الدين: أنا اتقيت ربنا في نفسي وفيه

وكتب مي ، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام  عبر خاصية الاستوري قائلة : في حديث "آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، وإذا عاهد أخلف، وإذا خاصم فجر"، والصفات دي مش هتكون فيا لو على موتي، أولا خصوصية إيه اللي أنا محترمتهاش هل أنا نشرت شيء خاص بیني وبین أحمد، هل أنا خرجت وشتمت أحمد. 

وأضافت مي كمال الدين : هل قولت فيه كلمة تعيب فيه زي ما البعض وأغلب الناس والمشاهير تحديدا بيعملوا كده في وقت الخلاف، على فكره الآلية سهلة والفضايح سهلة، بس مش من طبعي ولا تربيتي، أنا اتقيت ربنا في نفسي وفيه ، وبعدين إيه كمية التهم اللي نازلة ترف عليا وأنا اقتحمت خصوصيته وخلفت العهد، مختصر الكلام فيه حاجة أنا موضحتهاش، أنا مفيش أي تواصل بيني وبين أحمد بعد وفاة والدته إلا بعد شهرين وحصل خلاف كبير جدا خلى حتى اللي بينا يروح في حتة مكنتش أنا متخيلاها.

مي كمال الدين: احترمت أزمة وفاة والدته

واوضحت مي كمال الدين: وقتها رضيت وسكت واحترمت أزمة وفاة والدته جدا لأن أنا بحبها وبحترمها جدا الله يرحمها طلبت منه برد جزء من اللي بيحصلي من ناس من طرفه مكنش فيه أي رد فعل منه اكتشف بعد شهور تحديدا يوم عيد ميلاده  فيديو ملهوش أي لازمة إن أحمد له علاقة بـ حد معين وبعدها فيديو ينزل ليا بصوري وإن أنا عروسة أحمد مكي وحاولت التواصل وفهم ليه بيحصل كده؟ حاولت أكتب موضوع ونشرت قبل كده والله أنا منفصلة عنه وبرضه المشاكل وقلة أدب من اللي حواليه مرحمتنيش، ومسدجات خاصة بينا وأمور خاصة بينا اتعرفت عند اللي حواليه معرفش منين أنا اتصدمت جدًا.

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

دواجن وبيض

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025

صورة تعبيرية

آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

الخس

احذر.. الإفراط في تناول الخس يصيبك بهذا المرض

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة

بخطوات سهلة مثل المحترفين.. طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة

باراسيتامول

بعد تحذير ترامب .. طبيب يكشف مفاجأة عن الباراسيتامول للحوامل

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

جمبسوت جذاب.. ليلى زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أول سيارة تحمل إشارات مرور على الإكصدام.. لسلامة المشاة

سيارة أوبل
سيارة أوبل
سيارة أوبل

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

