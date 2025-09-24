قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي من نيويورك: مصر بدأت في إجراءات تدريب قوات الأمن الفلسطينية
الأرصاد تعلن سقوط أمطار على تلك المناطق.. وتكشف حالة الطقس
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر والعواصم العربية والعالمية
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من حفل استقبال الأمانة العامة للشيوخ للأعضاء المنتخبين
وزير الاستثمار: نستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأجندة إصلاحية مبتكرة
توجيهات بمواصلة رفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق
وفاة كلوديا كاردينالي.. رفضت فى البداية العمل بالسينما ولقبت بملهمة فيليني
شروط جديدة لاستخراج رخصة القيادة المهنية.. فيديو
وفد سياحي إسباني يحتفي بسائق مصري ويصفه بأنه الأفضل.. تفاصيل
وزراء خارجية مجموعة السبع يبحثون المزيد من الضغوط الاقتصادية على روسيا
وفاة كلوديا كاردينالي.. تكشف فى حوار سابق لصدى البلد علاقتها بعمر الشريف وارتباطها بمصر
اليوم.. خامس جلسات استئناف المتهم بالتعدي على ياسين تلميذ دمنهور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة كلوديا كاردينالي.. رفضت فى البداية العمل بالسينما ولقبت بملهمة فيليني

كلوديا كاردينالي
كلوديا كاردينالي
أحمد إبراهيم

توفيت النجمة العالمية كلوديا كاردينالي عن عمر ناهز 87 عامًا، في مقر إقامتها بمدينة نيمور بضواحي باريس، حيث فارقت الحياة وسط عائلتها.

وقال مدير أعمالها لوران سافري حسب مواقع أخبار فرنسية: «تركت لنا إرث امرأة حرة وملهمة، في مسيرتها كفنانة وكامرأة على السواء».

مسيرة كلوديا كاردينالي الفنية 

ولدت كلوديا كاردينالي بضاحية سيدي بوسعيد في تونس عن أم  فرنسية وأب إيطالي من صقلية. وفي مسيرة بدأتها كالكثيرات من نجمات السينما العالمية بالمشاركة في إحدى مسابقات ملكة الجمال التي نظمتها القنصلية الإيطالية بتونس في العام 1957، وكان عمرها وقتها 17 عاماً، وبعد تتويجها "ملكة جمال تونس"، كانت الجائزة عبارة عن رحلة إلى مهرجان فينيسيا، تنافس الجميع هناك على التقاط صور لها، وكانت المفاجأة عندما طلبوا منها العمل بالسينما فرفضت، وعند عودتها بالطائرة اكتشفت أن الجرائد كتبت عنها :"الفتاة التي لا تريد أن تعمل بالسينما" لكنها عادت، ووافقت، وتجاوز رصيدها في السينما أكثر من 150 فيلماً .

كلوديا كاردينالي ملهمة فيليني 

  حملت لقب "أسطورة السينما" و"مُلهمة فيليني" ووصفها الممثل الشهير "جون وين" بالفتاة المشاغبة بينما قال عنها الممثل البريطاني ديفيد نيفن :"أجمل اختراع إيطالي بعد المكرونة".وبدورها كانت دائماً ما تقول :" فيليني منحني جناحين و"فيسكونتي" صالحني مع نفسي" .ومن أقوالها المأثورة : "في العادة نعيش حياة واحدة،لكني عشت 151 حياة،وأمر رائع أن تكون قادرا على التحول،ففي مهنة كهذه ينبغي أن تكون قوياً داخلياً وإلا تتعرض لخطر فقدان شخصيتك" وأضافت وقتها : "عمري اليوم 77 سنة،وما زلت اعمل،ولا أحب شد الوجه وعمليات التجميل،وكل هذه الأشياء لأنه لا يمكن إيقاف الزمن".

  ينظر إليها الكثيرون باعتبارها الممثلة الإيطالية الأكثر أهمية،التي ظهرت في الستينيات،والوحيدة التي اكتسبت شهرة تضاهى شهرة صوفيا لورين،كما عُرفت بجمالها "المضاهى للشمس والمثير للقلق والغامض"،وظلت النموذج الحي للأنثى في قوتها وضعفها،وإرادتها،وطموحها الدائم إلى الحرية والاستقلال،كما أنها النجمة الايطالية الوحيدة مع صوفيا لورين،التى قامت ببطولة العديد من الأفلام الأمريكية في الستينيات مع مشاهير نجوم السينما الأمريكية أمثال : جون وين،روك هدسون،تونى كيرتس و لى مارفن.

        تعاونت مع لوكينو فيسكونتي في فيلم (روكو واخوته) والفيلم الشهير "الفهد" (Il gattopardo بالإيطالية) (بالانجليزية The Leopard) مع برت لانكستر والآن ديلون،الذي سيعرضه المهرجان،ومع فيدريكو فيللينى في فيلم" ½ 8" (Otto e mezzo)،ومع بولونينى في فيلم (أنطونيو الجميل) ومع سيرجيو ليوني في فيلم "حدث ذات مرة في الغرب" (Once Upon a Time in the West) ومع داميانو داميانى في فيلم ( يوم البومة). ولأكثر من عشر سنوات شاركت المنتج السينمائي فرانكو كريستالدينى،الذي يُعد بمثابة الصانع الأساسي لحياتها المهنية،ومع منتصف الستينيات ارتبطت بالمخرج باسكوال سكويتيرى.ولديها ابنان هما : "باتريك" من فرانكو كريستالدي و"كلوديا" من باسكوال سكويتييري.ومستقرة الآن في فرنسا،ومنذ العام 1979 أصبحت جدة. 

  تشغل "كلوديا" منذ عام 1999 منصب سفيرة النوايا الحسنة لليونسكو للدفاع عن حقوق المرأة في العالم،كما عُرف عنها مساندتها لكافة أشكال حقوق الإنسان في العالم،وفخرها بجذورها التونسية،ولهذا لم تتردد في الموافقة على المشاركة في الفيلم التونسي "صيف حلق الوادي " (Un été à La Goulette)،كما ترأست الدورة الأولى لمهرجان "جربة" التليفزيوني الدولي،الذي أقيم في تونس. 

كلوديا كاردينالي الفنانة كلوديا كاردينالي أفلام كلوديا كاردينالي أعمال كلوديا كاردينالي وفاة كلوديا كاردينالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاسورة الفرعونية

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

حالة الطقس

أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أمام الجمهور

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري: باب الطعون سيفتح ليوم واحد فقط

صورة أرشيفية

الإسكندرية تستضيف 46 دولة في مهرجانها السينمائي.. اعرف أبرز الفعاليات

ماكرون

ماكرون: الساعات المقبلة ستكون حاسمة في الملف النووي الإيراني

بالصور

وفاة كلوديا كاردينالي.. تكشف فى حوار سابق لصدى البلد علاقتها بعمر الشريف وارتباطها بمصر

كلوديا كاردينالي
كلوديا كاردينالي
كلوديا كاردينالي

لوك جديد.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بوسي
بوسي
بوسي

أداة للقـ.تل وليس الحماية.. الإيرباجز "المضروبة" من الصين تنفجر في السيارات الأمريكية

الإيرباجز
الإيرباجز
الإيرباجز

سيارات خارقة من صنع الذكاء الاصطناعي.. BMW "بسرعة البرق"

BMW
BMW
BMW

فيديو

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد