الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

في افتتاح أكاديمية الرقص الشرقي.. نجل «دينا» يرد على الانتقادات ويعلن دعمه لوالدته |خاص

علي نجل الفنانة دينا
علي نجل الفنانة دينا
أوركيد سامي

تصدّر نجل الفنانة دينا تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن حرص على التواجد معها والتقاط الصور على السجادة الحمراء، خلال الاحتفال بافتتاح أول أكاديمية لتعليم الرقص الشرقي، إلى جانب مختلف ثقافات الرقص حول العالم مثل اللاتيني والأفرو وغيرها.

وقال “علي”، نجل الفنانة دينا، في لقاء مع موقع "صدى البلد" ردًّا على الانتقادات التي وُجهت له ولوالدته بسبب الأكاديمية: “أنا لا أهتم بالتعليقات السلبية أو الانتقادات، أهم حاجة إن ماما تكون مبسوطة وأنا فخور بها”.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من نجوم الفن، منهم: إلهام شاهين، بشرى، إنجي وجدان، رانيا فريد شوقي، رانيا يوسف، دنيا عبد العزيز، ميدو عادل، داليا البحيري، سلوى خطاب، روجينا، بوسي شلبي، الراقصة بدرة، الراقصة لوردينا، وغادة طلعت، لمشاركة الفنانة دينا تحقيق حلمها، وذلك بإحدى المولات الكبرى في احتفالية مميزة.

وتختص الأكاديمية بتعليم شتى أنواع الفنون، بما في ذلك التمثيل، وكتابة السيناريو، والعزف الموسيقي، والغناء، تحت إشراف نخبة من المتخصصين وأساتذة الفنون.

وأكدت دينا في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الأكاديمية لا تستهدف فقط صقل المواهب الشابة، بل تهدف أيضًا إلى توفير مساحة تعليمية معتمدة تُسهم في تخريج جيل جديد من الفنانين المحترفين القادرين على المنافسة عربيًا وعالميًا.

ويأتي افتتاح الأكاديمية ليُشكّل نقلة نوعية في مجال تعليم الفنون الاستعراضية والإبداعية، خاصة أنها تُعدّ التجربة الأولى التي تجمع بين مختلف التخصصات الفنية تحت سقف واحد.

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد

