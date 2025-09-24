قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

وفاة كلوديا كاردينالي.. تكشف فى حوار سابق لصدى البلد علاقتها بعمر الشريف وارتباطها بمصر

كلوديا كاردينالي
كلوديا كاردينالي
أحمد إبراهيم

توفيت النجمة العالمية كلوديا كاردينالي عن عمر يناهز 87 عاما بمدينة نيمور بضواحي باريس وهي واحدة من عمالقة السينما العالمية فى ستينيات القرن الماضي. 

وأعلن مدير أعمالها لوران سافري عن وفاتها في رسالة حسب مواقع أخبار فرنسية قائلا : 'تركت لنا إرث امرأة حرة وملهمة، في مسيرتها كفنانة وكامرأة على السواء».

ارتباط كلوديا كاردينالي بمصر 

كلوديا كاردينالي كانت ترتبط بمصر ارتباطا وثيقا حيث قامت بزيارتها فى أكثر من مناسبة، وكانت البداية مع انطلاق مهرجان القاهرة فى دورته الأولى فى عام 1976 برئاسة الراحل كمال الملاخ، كما قامت بزيارة القاهرة مجددا مع الفنان العالمي الراحل عمر الشريف وذلك لتكريمها فى مهرجان القاهرة بدورته الـ 37، وكان لموقع صدى البلد الأخبارى لقاء معها كشفت قيه علاقتها بالفنان عمر الشريف ورأيها فى مصر.

كلوديا كاردينالي

وكشفت كلوديا كاردينالي فى حوارها أنها قضت بصحبة "طارق" نجل صديقها المقرب عمر الشريف لتناول عشاء خاص بعد الأمسية التي أقيمت لتكريم الفنان الراحل عمر الشريف علي هامش مهرجان القاهرة السينمائي.

وأضافت “كلوديا” : أن طارق يذكرني بجمال وشهامة والده عمر الشريف، وما وجدته من حب شديد للشريف جعلني اشعر بانه لا يزال حيا.

وأشارت "كلوديا" إلي أنها كانت ترغب في مشاهدة فيلمها الذي جمعها بالشريف "جحا"، و لكنها سفرها حال دون ذلك.

كلوديا كاردينالي

وحرصت كلوديا على المشاركة فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 37 ، كما تشارك كلوديا في فعاليات المهرجان بعد إعلان إدارة المهرجان فوزها بجائزة “فاتن حمامة” التقديرية عن أعمالها الفنية.

أكدت كلوديا كاردينالي لصدى البلد وقتها: أنها لم تجر أي عمليات تجميل طيلة حياتها وأنها ما زالت تهتم بصحتها وممارسة الرياضة.

وأضافت كلوديا أن وصول الأفلام المصرية للعالمية سيكون من خلال إنتاج مشترك بين مصر ودول أخري لكي تساعد علي انتشار الفيلم المصري.

وقالت الفنانة كلوديا كاردينالي إنها لم تسع مطلقا إلي العمل بالسينما، وعندما عرض علي فيلم مع عمر الشريف فإن والدي شجعني علي هذا الأمر ووافقت علي الفور.

كلوديا كاردينالي

وأضافت انها سعيدة بالتواجد في مهرجان القاهرة السينمائي، وأنها حضرت مع عمر الشريف من قبل إلي مهرجان القاهرة وأيضا كانت متواجدة في مهرجان الإسكندرية حيث تم تكريمها بإحدي دوراته.

واستكملت حديثها “عمر الشريف يمثل لي الكثير وتعلمت منه أمورا كثيرة واكثر شئ استفدت منه عندما قدم فيلم ”لورانس العرب".

وأضافت أنها افتقدت هذا الصديق العزيز الذي علمها الكثير، وهو رجل مذهل، وكنا نستمتع معا بسماع الموسيقي العربية.

كلوديا كاردينالي
كلوديا كاردينالي

تكريم كلوديا كاردينالي فى مصر 

وقد منح حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، الفنانة العالمية كلوديا كاردينالي، جائزة فاتن حمامة التقديرية، وكرمت هيئة تنشيط السياحة بالتنسيق مع وزارة السياحة الفنانة العالمية عند سفح الأهرامات وتسليمها هدية تذكارية.

ومن جانبها أعربت الفنانة كلوديا عن مدى سعادتها بتواجدها فى مصر، موضحا أنها ستقوم بزيارة مصر مرة أخرى، تأكيدا على حبها الشديد لمصر.

زارت الفنانة العالمية كلوديا كاردينالى، منطقة اهرامات الجيزة، مؤكدة أنها تعشق مصر لأنها بلد رائع، وأنها تستمتع بزيارتها فى كل مرة تأتي إليها.

ووصفت الحضارة المصرية بالعظيمة مثلها مثل الحضارة الرومانية فى بلادها إيطاليا، وأنها مؤثرة عبر العصور مؤكدة أنها تحب السينما المصرية، وأنها كانت صديقة للفنان عمر الشريف لسنوات طويلة، كما أشادت بمناخ مصر الصافي، والمجتمع المصرى. 

يذكر أن وُلدت كلوديا كاردينالي في مدينة حلق الوادي بتونس، وشاركت خلال مسيرتها في أعمال شهيرة مع كبار المخرجين مثل لوكينو فيسكونتي، فيديريكو فيليني، ريتشارد بروكس، هنري فيرنوي، وسيرجيو ليوني، لتثبت مكانتها كإحدى أبرز نجمات الشاشة الذهبية.

لاقت كلوديا كاردينالي حماسًا شديدًا في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، لا سيما الإيطالية والفرنسية، كما ظهرت في العديد من الأفلام الإنجليزية.

بالصور

