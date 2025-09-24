في افتتاح أكاديمية الرقص الشرقي.. «دينا» ترد على الانتقادات |خاص

أكدت الفنانة دينا أنها لا تسعى لمنافسة أحد في مجال الرقص الشرقي مشددة علي حبها الشديد لكل راقصات الزمن الجميل و الأجانب وكل الراقصات.

و أضافت دينا في لقاء لموقع صدي البلد الإخباري “أنا مش ينافس حد، و اللي بيفتتحوا أكاديميات رقص من الفنانين مش بيعرفوا يرقصوا في الأساس بيكون مشروع فقط لكن دي مهنتي”.

و تابعت “الرقص ليس فقط وسيلة للترفيه بل تعبير عن ثقافة و فن يحب الحفاظ عليه”

و أوضحت دينا “رانيا يوسف مش منافسة هي فنانة و عاملة مدرسة رقص في أبو ظبي وهي صديقتي وأختي”

اختتمت دينا " لا أهتم بالانتقادات و خلي اللي ينتقد ينتقد براحته.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من نجوم الفن، منهم: إلهام شاهين، بشرى، إنجي وجدان، رانيا فريد شوقي، رانيا يوسف، دنيا عبد العزيز، ميدو عادل، داليا البحيري، سلوى خطاب، روجينا، بوسي شلبي، الراقصة بدرة، الراقصة لوردينا، وغادة طلعت، لمشاركة الفنانة دينا تحقيق حلمها، وذلك بإحدى المولات الكبرى في احتفالية مميزة.

وتختص الأكاديمية بتعليم شتى أنواع الفنون، بما في ذلك التمثيل، وكتابة السيناريو، والعزف الموسيقي، والغناء، تحت إشراف نخبة من المتخصصين وأساتذة الفنون.



وأكدت دينا في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الأكاديمية لا تستهدف فقط صقل المواهب الشابة، بل تهدف أيضًا إلى توفير مساحة تعليمية معتمدة تُسهم في تخريج جيل جديد من الفنانين المحترفين القادرين على المنافسة عربيًا وعالميًا.

ويأتي افتتاح الأكاديمية ليشكّل نقلة نوعية في مجال تعليم الفنون الاستعراضية والإبداعية، خاصة أنها تُعدّ التجربة الأولى التي تجمع بين مختلف التخصصات الفنية تحت سقف واحد.