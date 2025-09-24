قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير النفط الإيراني يتحدى أوروبا: مبيعاتنا ستستمر للصين حتى إذا عادت العقوبات
مصادر طبية: 60 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
وزير الصحة يتابع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية ويشدد على تعزيز الرقابة وسرعة التوزيع
أول تعليق من رئيس الفيفا على تتويج بيراميدز بكأس القارات الثلاث
إيطاليا تدين هجوم إسرائيل على أسطول المساعدات المتجهة إلى غزة
الأعلى للتعليم التكنولوجي يعلن نتائج التقديم المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية وWE
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-9-2025 بمحافظات الجمهورية
بيلبس حريمي واسمه كنزي.. سقوط شاب يمارس الفجور داخل ناد صحي بالمهندسين
رئيس سنغافورة يزور المتحف القومي للحضارة المصرية
طبلة ومزمار ورقص في الفصول .. فيديو يثير الجدل داخل مدرسة بالاسكندرية
الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لإعادة فتح معبر الكرامة
أركن على جنب ..ماكرون في موقف محرج في شوارع نيويورك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أنغام تشعل حماس الجمهور على مسرح الرويال ألبرت هول في لندن وتكريم تاريخي

أنغام
أنغام
أحمد إبراهيم

تصدرت الفنانة أنغام السوشيال مديديا بعد تقديمها سهرة موسيقية استثنائية على مسرح الرويال ألبرت هول في لندن، في أول حفلاتها بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة. 

أنغام

أنغام توجه الشكر الى مصر والسعودية 

وظهرت أنغام في مقطع مؤثر في بداية الحفل، وهي تعبر عن امتنانها العميق لكل أم مصرية وعربية دعت لها بالشفاء، وشكرت مصر، والمملكة العربية السعودية على دعمها الكبير للفن والموسيقى.

وقالت أنغام: شكر كبير وامتنان وكل الحب والمحبة والأخوة الدائمة كل يوم على مدار العمر الزمن، بين مصر والسعودية، وباسم كل موسيقي مصري نشكر تركي آل الشيخ على رعاية الحفلة.

أنغام

تكريم أنغام على مسرح مسرح الرويال ألبرت هول

وكرمت الفنانة انغام فى الحفل ، واستقبلها الجمهور بحب وتفاعل معها على اغانيها المميزة.

أسعار تذاكر حفل أنغام فى لندن

وتراوحت أسعار تذاكر حفل أنغام ما بين حوالي 80 حتى 255 دولار بشكل متفاوت حسب مقاعد القاعة الضخمة التي تستوعب أعداد كبيرة من الجمهور.

واكتسبت قاعة “رويال ألبرت هول” شهرتها العالمية باعتبارها واحدة من أكثر المسارح العريقة، إذ احتضنت عبر تاريخها أهم الفعاليات الموسيقية والفنية العالمية، مما يجعل وقوف أنغام على خشبتها إنجازاً فنياً يحسب لها.

يُذكر أن أنغام تتمتع بمسيرة فنية حافلة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، وقدمت خلالها عشرات الألبومات الناجحة والأغاني التي حجزت لها مكانة رفيعة في قلوب الجمهور. 

كما حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات العربية والدولية تقديراً لموهبتها وإسهاماتها في الموسيقى العربية. 

أنغام الفنانة أنغام أعمال أنغام أغناني أنغام حفل أنغام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

دواجن وبيض

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025

هيثم فاروق

نازل يهرج .. هيثم فاروق يوجّه اللوم للاعب الزمالك بعد التعادل مع الجونة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

صورة تعبيرية

آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الزمالك

ميدو: بيان الزمالك «مستفز» .. وسبب رئيسي في التعادل مع الجونة

محاولة اغتيال ترامب

المتهم في محاولة اغتيال ترامب يحاول التخلص من حياته | تفاصيل

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

المفوضية الأوروبية: مستعدون لتسهيل أي ترتيبات ضرورية مع الشركاء لإنهاء الاعتماد على النفط الروسي

أرشيفية

الرئاسة الروسية: نخوض عملية عسكرية محفوفة بالمخاطر في أوكرانيا

صورة أرشيفية

رويترز: قتيـ..لان و3 مصابين في هجوم أوكراني على مدينة نوفوروسيسك الروسية

بالصور

بيطري الشرقية: ضبط 1500 كيلو لحوم ودواجن مجهولة المصدر ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أودي الصينية تسجل 10,000 طلب مسبق في 30 دقيقة فقط

آودي
آودي
آودي

بتكلفة 41 مليون جنيه.. افتتاح مدرستين في مركز أبو حماد بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

فيديو

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

موكب ترامب يحرج ماكرون

أركن على جنب ..ماكرون في موقف محرج في شوارع نيويورك

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد