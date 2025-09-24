أنغام تشعل حماس الجمهور على مسرح الرويال ألبرت هول في لندن وتكريم تاريخي

تصدرت الفنانة أنغام السوشيال مديديا بعد تقديمها سهرة موسيقية استثنائية على مسرح الرويال ألبرت هول في لندن، في أول حفلاتها بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة.

أنغام

أنغام توجه الشكر الى مصر والسعودية

وظهرت أنغام في مقطع مؤثر في بداية الحفل، وهي تعبر عن امتنانها العميق لكل أم مصرية وعربية دعت لها بالشفاء، وشكرت مصر، والمملكة العربية السعودية على دعمها الكبير للفن والموسيقى.

وقالت أنغام: شكر كبير وامتنان وكل الحب والمحبة والأخوة الدائمة كل يوم على مدار العمر الزمن، بين مصر والسعودية، وباسم كل موسيقي مصري نشكر تركي آل الشيخ على رعاية الحفلة.

أنغام

تكريم أنغام على مسرح مسرح الرويال ألبرت هول

وكرمت الفنانة انغام فى الحفل ، واستقبلها الجمهور بحب وتفاعل معها على اغانيها المميزة.

أسعار تذاكر حفل أنغام فى لندن

وتراوحت أسعار تذاكر حفل أنغام ما بين حوالي 80 حتى 255 دولار بشكل متفاوت حسب مقاعد القاعة الضخمة التي تستوعب أعداد كبيرة من الجمهور.

واكتسبت قاعة “رويال ألبرت هول” شهرتها العالمية باعتبارها واحدة من أكثر المسارح العريقة، إذ احتضنت عبر تاريخها أهم الفعاليات الموسيقية والفنية العالمية، مما يجعل وقوف أنغام على خشبتها إنجازاً فنياً يحسب لها.

يُذكر أن أنغام تتمتع بمسيرة فنية حافلة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، وقدمت خلالها عشرات الألبومات الناجحة والأغاني التي حجزت لها مكانة رفيعة في قلوب الجمهور.

كما حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات العربية والدولية تقديراً لموهبتها وإسهاماتها في الموسيقى العربية.