ياسر ريان: يجب استمرار حسام حسن حتى كأس العالم.. وإمام عاشور لسة بعيد

أشاد ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، بأداء منتخب مصر خلال مواجهته أمام جنوب أفريقيا، مؤكدًا أن ضربة الجزاء التي حصل عليها محمد صلاح كانت واضحة وصحيحة، وأن المنتخب قدم مباراة كبيرة وكان الطرف الأفضل خلال الشوط الأول.

وأوضح ريان في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، أن تفوق منتخب جنوب أفريقيا في الشوط الثاني جاء بعد طرد محمد هاني فقط، مشددًا على أن المنتخب المصري كان الأفضل بشكل عام خلال اللقاء.

مستوى محمد الشناوي

وأثنى نجم الأهلي السابق على مستوى محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب، مؤكدًا أنه قدم مباراة كبيرة أمام جنوب أفريقيا ويستحق الإشادة على أدائه المميز.

استمرار حسام حسن

وشدد ريان على ضرورة استمرار حسام حسن في قيادة المنتخب الوطني حتى كأس العالم، من أجل استكمال عملية البناء وتكوين منتخب قوي وقادر على المنافسة، مشيرًا إلى أن المدير الفني أجاد في طريقة لعبه أمام منتخب قوي بحجم جنوب أفريقيا.

كما أكد أن تغييرات حسام حسن كانت صائبة وفي التوقيت المناسب، موضحًا في الوقت ذاته أن إمام عاشور لا يزال بعيدًا عن مستواه المعهود بسبب فترة الغياب الأخيرة.