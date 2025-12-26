قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد فوز مصر على جنوب إفريقيا.. صفحة اتحاد الكرة: ممنوع المرور
دولة التلاوة.. عمر علي يتألق واستكمال ماهر وحسن وخروج محمد أبو العلا
السيطرة علي حريق في أحد الاكشاك بجوار محطة قطارات رمسيس | صور
توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا
كنز في أعماق البحر.. قصة أكبر منجم ذهب بحري في آسيا
صلاح يتجاوز أحمد حسن ويقترب من العميد بقائمة هدافي مصر التاريخيين بأمم أفريقيا
التعادل 1-1 يحسم مواجهة المغرب ومالي بكأس الأمم الإفريقية
مانشستر يونايتد يفوز على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي
سعر أقل عيار ذهب اليوم 27-12-2025
زاهي حواس عن مصادر وسيم السيسي: مكانها مزبلة التاريخ.. فيديو
إديته كل حياتي.. عمرو مصطفى يدخل في نوبة بكاء بسبب عمرو دياب
نجوم حلقة الجمعة من برنامج دولة التلاوة في ضيافة وزير الأوقاف |شاهد
رياضة

ياسر ريان: يجب استمرار حسام حسن حتى كأس العالم.. وإمام عاشور لسة بعيد

إسلام مقلد

أشاد ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، بأداء منتخب مصر خلال مواجهته أمام جنوب أفريقيا، مؤكدًا أن ضربة الجزاء التي حصل عليها محمد صلاح كانت واضحة وصحيحة، وأن المنتخب قدم مباراة كبيرة وكان الطرف الأفضل خلال الشوط الأول.

وأوضح ريان في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، أن تفوق منتخب جنوب أفريقيا في الشوط الثاني جاء بعد طرد محمد هاني فقط، مشددًا على أن المنتخب المصري كان الأفضل بشكل عام خلال اللقاء.

مستوى محمد الشناوي

وأثنى نجم الأهلي السابق على مستوى محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب، مؤكدًا أنه قدم مباراة كبيرة أمام جنوب أفريقيا ويستحق الإشادة على أدائه المميز.

استمرار حسام حسن

وشدد ريان على ضرورة استمرار حسام حسن في قيادة المنتخب الوطني حتى كأس العالم، من أجل استكمال عملية البناء وتكوين منتخب قوي وقادر على المنافسة، مشيرًا إلى أن المدير الفني أجاد في طريقة لعبه أمام منتخب قوي بحجم جنوب أفريقيا.

كما أكد أن تغييرات حسام حسن كانت صائبة وفي التوقيت المناسب، موضحًا في الوقت ذاته أن إمام عاشور لا يزال بعيدًا عن مستواه المعهود بسبب فترة الغياب الأخيرة.

ياسر ريان الأهلي منتخب مصر محمد صلاح منتخب جنوب أفريقيا

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

وزير الداخلية السعودي

أول إجراء من وزير الداخلية السعودي بعد حادث المسجد الحرام

المتهمين

عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

الإيجار القديم

بعد واقعة محاولة طرد شقيق عبد الناصر.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم

برج الأسد

برج الأسد حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. استخدم طاقتك الإبداعية بالمشاريع

ركز على إدارة الوقت بحكمة

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 ..ركز على إدارة الوقت بحكمة

برج الثور

برج الثور حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. خصص وقتًا للتأمل أو المشي

برج الميزان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. حلل المشكلات بعقلانية

برج الأسد حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. استخدم طاقتك الإبداعية بالمشاريع

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 ..ركز على إدارة الوقت بحكمة

برج الثور حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. خصص وقتًا للتأمل أو المشي

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

