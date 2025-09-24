فى ذكراها.. تعرف على عدد زيجات درية أحمد ومن هي ابنتها بالوسط الفني

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة درية أحمد ، والتى قدمت عددا من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى.

مسيرة درية أحمد الفنية

بداية درية أحمد كانت عام 1941، عندما اعتمدتها الإذاعة المصرية كمطربة، وتزوجت بعدها من المؤلف والمنتج والمخرج السيد زيادة، الذي كتب لها العديد من الأغنيات ورشحها للعمل في السينما.

أدوار درية أحمد

اشتهرت بتقديم أدوار الفتاة الريفية، وبنت البلد، وأدت أدوارًا ثانوية حتى عام 1950 وحصلت على أدوار البطولة المُطلقة من خلال أداء شخصية "خضرة" في عدة أفلام مثل "مغامرات خضرة" 1950 و"خضرة والسندباد القبلي" 1951 و"العاشق المحروم" 1954.

وفي عام 1956 انضمت لفرقة إسماعيل يس المسرحية، وقدمت "أنا عايزة مليونير" واعتزلت العمل الفني في عام 1976 بعد تمثيل 25 فيلمًا.

ومن أشهر أغنياتها "عارف والعارف لا يعرف" و"علي يا علي يا بتاع الزيت" و"دلوني يا ناس دلوني" و"خلاص يا قلبي خلاص" وبعد أن انفصلت عن زوجها "السيد زيادة" تزوجت من محمد عبدالسلام نوح، وأنجبت منه ابنتها الفنانة سهير رمزي.

وفاة درية أحمد

وتوفيت في 7 فبراير عام 2003 بعد عملية دقيقة في المخ أجرتها بالعاصمة الفرنسية باريس وقالت عنها ابنتها سهير رمزي، في حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب، إن وفاة والدتها سبب لها صدمة، مشيرة إلى أنها لا تغيب عنها لحظة واحدةوأضافت أنها أجهضت نفسها مرتين من أجل والدتها، وقالت إنها لم ترغب في إنجاب طفل يأخذها من والدتها. ​