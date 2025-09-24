قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير النفط الإيراني يتحدى أوروبا: مبيعاتنا ستستمر للصين حتى إذا عادت العقوبات
مصادر طبية: 60 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
وزير الصحة يتابع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية ويشدد على تعزيز الرقابة وسرعة التوزيع
أول تعليق من رئيس الفيفا على تتويج بيراميدز بكأس القارات الثلاث
إيطاليا تدين هجوم إسرائيل على أسطول المساعدات المتجهة إلى غزة
الأعلى للتعليم التكنولوجي يعلن نتائج التقديم المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية وWE
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-9-2025 بمحافظات الجمهورية
بيلبس حريمي واسمه كنزي.. سقوط شاب يمارس الفجور داخل ناد صحي بالمهندسين
رئيس سنغافورة يزور المتحف القومي للحضارة المصرية
طبلة ومزمار ورقص في الفصول .. فيديو يثير الجدل داخل مدرسة بالاسكندرية
الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لإعادة فتح معبر الكرامة
أركن على جنب ..ماكرون في موقف محرج في شوارع نيويورك
مراسم تشييع جثمان المخرج الراحل أحمد لطفي

أحمد إبراهيم

شهدت جنازة الفنان والمخرج الراحل أحمد لطفي، التى أقيمت فى مسجد عمرو بن العاص، حضورا كثيفا أثناء تشييع الجثمان. 

وغاب عن مراسم جنازة الفنان الراحل أحمد لطفي الفنانون، حيث لم يحضر سوى الفنان هشام إسماعيل. 

أعمال أحمد لطفي الفنية 

رحل عن عالمنا منذ قليل الممثل والمخرج المسرحي أحمد لطفي، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية بالقلب خلال الأيام الماضية. 

وشارك أحمد لطفي فى العديد من الأعمال أبرزها مسلسل "فوق مستوى الشبهات" عام 2016، و"ليالي أوجيني" في 2018،  وكان آخر أعماله مسلسل "الغاوي" الذى شارك فى رمضان ٢٠٢٥.

مسلسل الغاوي

ومسلسل الغاوي ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ 15 حلقة، وهو من بطولة أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، إخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة "سينرجي".

وتدور أحداث مسلسل "الغاوي" في 15 حلقة، ويشارك في بطولته: أحمد مكي، وعائشة بن أحمد، وعمرو عبد الجليل، وأحمد بدير، وأحمد كمال، ومحمد لطفى، وولاء الشريف، وكرم جابر، وهاجر عفيفى، ونجم الراب أبيوسف، وتامر شلتوت، ومطرب المهرجانات كزبرة، تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل.

أحمد لطفي الفنان أحمد لطفي أعمال أحمد لطفي جنازة احمد لطفي

بيطري الشرقية: ضبط 1500 كيلو لحوم ودواجن مجهولة المصدر ببلبيس

أودي الصينية تسجل 10,000 طلب مسبق في 30 دقيقة فقط

بتكلفة 41 مليون جنيه.. افتتاح مدرستين في مركز أبو حماد بالشرقية

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

