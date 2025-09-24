نداء أردني-أوروبي لحماية أطفال فلسطين في غزة والضفة الغربية بالأمم المتحدة

ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بحضور الملكة رانيا العبد الله، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو، والمفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجة لحبيب، الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول مبادرة "نداء للعمل من أجل أطفال فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة"، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ٨٠ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وافتتح الصفدي كلمته بدعوة الحضور للوقوف دقيقة صمت حدادًا على شهداء غزة، قائلاً "من أجل أطفال فلسطين المدفونين تحت أنقاض المنازل، ومن أجل الرضع الجائعين، ومن أجل الأطفال الذين سُلِبت أحلامهم".

وأضاف أن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية في غزة، وتجوع ٢,٣ مليون فلسطيني، وتجعل حياة الأطفال قصص رعب"، مستشهداً بقصص مأساوية لأطفال فلسطينيين قتلوا أو أصيبوا، منهم هند رجب التي فقدت عائلتها، وإسراء التي حاولت إنقاذ رضيعتها زينب البالغة من خمسة أشهر من الجوع، وطفلة أخرى تُدعى مريم وشقيقها الصغير بعد تعرضهما للعنف في الضفة الغربية.

وأشار الصفدي إلى أن أكثر من ٦٠ ألف طفل فلسطيني قُتلوا أو جُرحوا في غزة منذ بدء الأزمة، بينهم أكثر من ١٠٠٠ طفل دون عام واحد، وأن ١٤٧ طفلًا ماتوا جوعًا، بمعدل طفل يُقتل كل ساعة. كما ذكر أن الضفة الغربية شهدت مقتل ٢١٢ طفلاً وإصابة ١٤٢٢ آخرين خلال العامين الماضيين.

وأكد الصفدي أن "إسرائيل لن تتوقف ما لم نتحد جميعًا لإنهاء إفلاتها من العقاب ومحاسبتها، وضمان حماية حقوق الأطفال الفلسطينيين وفق القانون الدولي".

واختتم الصفدي كلمته بالإشارة إلى أن الأردن وبلجيكا والاتحاد الأوروبي أطلقوا العام الماضي مبادرة "نداء للعمل من أجل أطفال فلسطين"، التي انضمت إليها ٧١ دولة، بهدف حماية الأطفال الفلسطينيين وتقديم الدعم لهم، وضمان حقهم في العيش والتعليم واللعب والأمل.

