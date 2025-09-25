ضبط 16 ألف قطعة شيكولاتة مجهولة المصدر ولحوم مذبوحة خارج المجزر بالأقصر

تمكنت إدارة تموين أرمنت بمحافظة الأقصر من توجيه ضربة قوية للمخالفين، حيث ضبطت 16 ألف قطعة شيكولاتة مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص، بالإضافة إلى 25 كيلو جرام من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجزر الحكومي، وذلك بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك والطب البيطري.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتوجيهات المهندس عبدالرازق الصافي وكيل المديرية، بضرورة تكثيف الرقابة على المخابز والأسواق لضبط المخالفات التموينية ومتابعة جودة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين.

قاد الحملة محمود حسين عثمان مدير إدارة تموين أرمنت، والمهندس محمد عثمان أحمد كبير مفتشي الإدارة، حيث شملت المخابز البلدية والمخازن وعددًا من الأنشطة التموينية.

وأسفرت الجهود عن ضبط المخزن غير المرخص وما بداخله من كميات ضخمة من الشيكولاتة مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير محاضر ضد أصحاب محلات جزارة لبيعهم لحومًا مذبوحة خارج المجزر الحكومي.

تم التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر استمرار حملاتها المفاجئة على الأسواق والأنشطة التموينية لضمان جودة السلع الغذائية وحماية المستهلك وضبط كل من يحاول العبث بالأمن الغذائي للمواطنين.

