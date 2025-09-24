قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: ما طرحه الرئيس ترامب مع قادة الدول العربية والإسلامية أساس هام يمكن البناء عليه
الدراويش في خطر.. إنبي يقتحم المربع الذهبي بالفوز على الإسماعيلي
بعد التعادل مع آرسنال.. جوارديولا يرد بسخرية على مقارنته بـ مورينيو
اتجابوا علطول.. تحرك من الأمن ضد شابين تحرشا بفتاة وتعديا عليها بالضرب
الأهلي في مفاوضات متقدمه مع المدرب البرتغالي برونو لاجي
ايطاليا وقطر تتفقان على مواصلة العمل لإنهاء الصراع في غزة
الرئيس السيسي: أٌقدر جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب الجارية بقطاع غزة
قادة الدول العربية شددوا على ضرورة وضع خطة لتحقيق الاستقرار في الضفة الغربية والقدس
هل عائد الشقق المؤجرة يدخل في الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب
قادة الدول العربية يؤكدون على الموقف المشترك الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين
تشكيل سيراميكا كليوباترا بمواجهة مودرن سبورت في الدوري
كوريا الجنوبية تجري تدريبات بالذخيرة الحية على الجزر الحدودية
أخبار البلد

بعد ظهوره بالأقصر.. توجيهات عاجلة من الزراعة للقضاء على النمل الأبيض

شيماء مجدي

التقى النوبي ابواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين ، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، لمناقشة الشكاوي والطلبات الخاصة بالفلاحين بعدد من المحافظات المختلفة علي مستوي الجمهورية ، والعمل علي حلها تيسيرا علي المزارعين خلال الفترة المقبلة.

واستعرض أمين عام الفلاحين، عددا من شكاوى المزارعين بمحافظة الأقصر ، وفي مقدمتها انتشار وظهور النمل الأبيض في قريتي سطيح المطاعنة وعزبة البرج كيمان المطاعنة التابعتين لمركز إسنا، ما يهدد عددا من الزراعات بتلك المناطق واحداث ضرر بالغ بالمواطنين ومنازلهم وأراضيهم.

وفي استجابة عاجلة وسريعة، استدعي وزير الزراعة الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وكلفه بتشكيل لجنة طارئة لزيارة تلك المنطقة المتضررة ورفع تقرير سريع لمكتب الوزير وتوفير  الحلول اللازمة لمواجهة هذه الحشرة.

وقال النوبي ابواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين ، إن "النمل الأبيض هو أكثر شراسة من النمل العادي، وله أطوار تكون مجنحة وقادرة على الطيران في بعض الحالات، وهو من الحشرات التي تكون موجودة وتنتشر في أوقات التقلبات الجوية بين الفصول حينما تنخفض درجات الحرارة ثم ترتفع مرة أخرى".

وأثنى أمين عام الفلاحين،على سرعة استجابة وزير الزراعة لشكاوى وطلبات الفلاحين وفي قلبهم فلاحو محافظة الأقصر، لافتا إلى أن الوزير وجه قيادات الوزارة باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا النوع من النمل، مشيرا إلى أن الوزارة تقدم إجراءات ونصائح خاصة بتأسيس البيوت من البداية للحماية من هجوم هذه الحشرة، بهدف الحفاظ على المنازل ومنع انتشار النمل الأبيض فيها، ومن يؤسس بيتا يستطيع التوجه لوزارة الزراعة والحصول على المبيدات لمكافحة النمل الأبيض، وحماية منزله من أي شيء مماثل قد يؤثر عليه مستقبلا، أما من لديه منزل قائم بالفعل ويواجه مشكلة خاصة بالنمل الابيض فيمكنه أيضا التوجه لمديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة والحصول على أدوات المكافحة اللازمة منها.

وأوضح أمين الفلاحين ، أن الوزارة من خلال الإدارة المركزية للمكافحة تتابع الموقف الخاص بالنمل الأبيض، فضلا عن قطاع الخدمات الزراعية الذي يرصد كل الأمور المتعلقة به، حرصا على المواطن المصري ومنع أي آفة قد تؤثر على سلامة الإنتاج الزراعي، أو يكون لها أي أثر يمتد لسلامة المواطنين، حيث إن النمل الأبيض حشرات تنشط في فصل الربيع حتى الخريف، وتدخل في مرحلة سكون في الشتاء، ولها أنواع عديدة مثل نمل الخشب الجاف الذي يصيب الأثاث المنزلي ويطلق عليه النمل الأبيض فوق الأرضي، وهناك النمل الأبيض تحت الأرضي وهو نوع مرتبط بالتربة ويطير بأعداد كبيرة  تاركا مستعمراته الرئيسة، باحثا عن بناء مستعمرات جديدة، ويتمتع بالقدرة على التكاثر السريع.

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

ياسر إبراهيم

والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. قرار عاجل بفصل الطالب المعتدي على معلم القليوبية لمدة عام كامل

مزرعة المخدرات والمضبوطات

27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية

وكيل الأزهر الشريف

وكيل الأزهر يعتمد حركة ترقية 31288 من شاغلي وظائف هيئة التعليم بالأزهر

الأحلام السيئة

هل نحاسب على الأحلام السيئة وما موقف الشرع منها ؟.. أمين الفتوى يجيب

جانب من الزيارة

في ضيافة الأوقاف.. وفد من القضاة الشرعيين الماليزيين يزورون مسجد مصر الكبير

بالصور

إزالة المبنى القديم وإنشاء جديد.. خطة متكاملة لتطوير مستشفى حميات الزقازيق

هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول الماتشا

أخبار السيارات| الإيرباجز المضروبة سلاح صيني خفي.. سيارات خارقة بسرعة البرق من BMW

لوك كاجوال .. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

رحمة أحمد

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

