بعد ظهوره بالأقصر.. توجيهات عاجلة من الزراعة للقضاء على النمل الأبيض

التقى النوبي ابواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين ، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، لمناقشة الشكاوي والطلبات الخاصة بالفلاحين بعدد من المحافظات المختلفة علي مستوي الجمهورية ، والعمل علي حلها تيسيرا علي المزارعين خلال الفترة المقبلة.

واستعرض أمين عام الفلاحين، عددا من شكاوى المزارعين بمحافظة الأقصر ، وفي مقدمتها انتشار وظهور النمل الأبيض في قريتي سطيح المطاعنة وعزبة البرج كيمان المطاعنة التابعتين لمركز إسنا، ما يهدد عددا من الزراعات بتلك المناطق واحداث ضرر بالغ بالمواطنين ومنازلهم وأراضيهم.

وفي استجابة عاجلة وسريعة، استدعي وزير الزراعة الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وكلفه بتشكيل لجنة طارئة لزيارة تلك المنطقة المتضررة ورفع تقرير سريع لمكتب الوزير وتوفير الحلول اللازمة لمواجهة هذه الحشرة.

وقال النوبي ابواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين ، إن "النمل الأبيض هو أكثر شراسة من النمل العادي، وله أطوار تكون مجنحة وقادرة على الطيران في بعض الحالات، وهو من الحشرات التي تكون موجودة وتنتشر في أوقات التقلبات الجوية بين الفصول حينما تنخفض درجات الحرارة ثم ترتفع مرة أخرى".

وأثنى أمين عام الفلاحين،على سرعة استجابة وزير الزراعة لشكاوى وطلبات الفلاحين وفي قلبهم فلاحو محافظة الأقصر، لافتا إلى أن الوزير وجه قيادات الوزارة باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا النوع من النمل، مشيرا إلى أن الوزارة تقدم إجراءات ونصائح خاصة بتأسيس البيوت من البداية للحماية من هجوم هذه الحشرة، بهدف الحفاظ على المنازل ومنع انتشار النمل الأبيض فيها، ومن يؤسس بيتا يستطيع التوجه لوزارة الزراعة والحصول على المبيدات لمكافحة النمل الأبيض، وحماية منزله من أي شيء مماثل قد يؤثر عليه مستقبلا، أما من لديه منزل قائم بالفعل ويواجه مشكلة خاصة بالنمل الابيض فيمكنه أيضا التوجه لمديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة والحصول على أدوات المكافحة اللازمة منها.

وأوضح أمين الفلاحين ، أن الوزارة من خلال الإدارة المركزية للمكافحة تتابع الموقف الخاص بالنمل الأبيض، فضلا عن قطاع الخدمات الزراعية الذي يرصد كل الأمور المتعلقة به، حرصا على المواطن المصري ومنع أي آفة قد تؤثر على سلامة الإنتاج الزراعي، أو يكون لها أي أثر يمتد لسلامة المواطنين، حيث إن النمل الأبيض حشرات تنشط في فصل الربيع حتى الخريف، وتدخل في مرحلة سكون في الشتاء، ولها أنواع عديدة مثل نمل الخشب الجاف الذي يصيب الأثاث المنزلي ويطلق عليه النمل الأبيض فوق الأرضي، وهناك النمل الأبيض تحت الأرضي وهو نوع مرتبط بالتربة ويطير بأعداد كبيرة تاركا مستعمراته الرئيسة، باحثا عن بناء مستعمرات جديدة، ويتمتع بالقدرة على التكاثر السريع.