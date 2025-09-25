"الطفولة والأمومة" ينظم ورشة عمل لرفع الوعي بـ"مناهضة زواج الأطفال" في الأقصر

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة ورشة عمل بهدف رفع الوعي "بمناهضة زواج الأطفال" بمحافظة الأقصر وذلك وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الأطفال والأمهات والحد من ظاهرة زواج الأطفال، بالتعاون والتنسيق بين ديوان عام المحافظة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واستهدفت ورشة العمل تدريب 30 ميسرة من مدارس التعليم المجتمعي خاصة بالمناطق الأكثر تأثرًا بمشكلة زواج الأطفال، بهدف رفع وعيهن بمخاطر هذه الظاهرة لتوعية الفتيات والأسر والمجتمعات المحيطة.

رفع وعي الأسر والأهالي

وقالت أماني بيومي مديرة برنامج مناهضة زواج الأطفال بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أن الهدف من سلسلة ورش العمل هو التوسع في رفع وعي الأسر والأهالي بخطورة زواج الأطفال قبل بلوغ السن القانوني سواء توعية الفتيات والأسر ( آباء، أمهات، الأبناء الذكور) وأفراد المجتمع المؤثرين، في كافة المراكز والقري والنجوع ضمن خطة عمل المرحلة المقبلة، لمواجهة هذه الظاهرة وخطورتها الصحية وتأثيرها السلبي علي المجتمع من كافة النواحي، مؤكدة على أن الحد من زواج الأطفال مسئولية مجتمعية مشتركة بين كافة الجهات المعنية والتعليمية والدينية ومؤسسات المجتمع المدني.

حضر فعاليات التدريب الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ونجوى إبراهيم رئيس وحدة اللجنة العامة لحماية الطفل، والأستاذة رشا شعبان مدير وحدة السكان بالمحافظة ونخبة من مسؤولي المجلس القومي للطفولة والأمومة، الأستاذة أماني بيومي – مديرة برنامج مناهضة زواج الأطفال، ومحمد صلاح – مدير برنامج التعليم، وسامح مصطفى – مدير برنامج أطفال الشوارع ، وأحمد حنفي – مدير إدارة الحالة بخط نجدة الطفل.