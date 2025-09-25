متابعة مستمرة لملف الدواء داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر

عُقد الاجتماع الدوري للجنة الدواء، برئاسة الدكتور محمد شعبان، مدير فرع الهيئة بالأقصر، لمتابعة توافر الأدوية وصرف العلاج للمنتفعين بانتظام.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور محمد شعبان أن لجنة الدواء بالفرع تواصل عملها اليومي لرصد الاحتياجات ومتابعة المخزون الدوائي والتدخل الفوري لسد أي عجز، مشيرًا إلى أن الجهود الأخيرة أسفرت عن توفير العديد من الأصناف الدوائية اللازمة للمستشفيات والوحدات الصحية، مع استمرار العمل لضمان عدم حدوث أي نقص.

وأوضح أن المتابعة الدقيقة لملف الدواء تأتي في مقدمة أولويات فرع الأقصر، انطلاقًا من حرص الهيئة على توفير خدمة صحية متكاملة وآمنة وفعالة، تضمن وصول العلاج لكل مستحق في الوقت المناسب.