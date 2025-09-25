قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال: هاجمنا أكثر من 170 هدفًا في غزة خلال 24 ساعة
القبض على 7 سيدات يمارسن الرذيلة داخل نادي صحي بالتجمع
بسبب الخلاف على أولوية المرور .. سائق وشقيقه يشعلان النيران في سائق توك توك بالمنوفية
مش في دماغهم أفريقيا.. خريطة 8 مدربين رفضوا الأهلي
قبل ما تنزل تشتري.. اعرف أسعار الخضروات النهاردة
وزير الخارجية يدعو الشركات الأمريكية إلى توسيع استثماراتها في مصر وتوطين سلاسل الإمداد
إدانة ساركوزي بالتآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية
انتظام العملية التعليمية وارتفاع نسب الحضور بالمدارس بأول أسبوع دراسة
القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة
مهلة أخيرة.. ماكرون يمنح طهران ساعات فقط لتفادي عودة العقوبات
اللودر فرم النقل.. تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة
تألق ميسي.. إنتر ميامي يتأهل إلى الأدوار النهائية بالدوري الأمريكي
محافظات

ندوات توعوية بالأقصر لتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض
شمس يونس

نظمت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، سلسلة من الندوات التوعوية بعدد من قرى محافظة الأقصر.

وذلك في إطار دورها المجتمعي الرائد في تعزيز الوعي الصحي بين المواطنين، والتأكيد على أهمية الحفاظ على صحة الجهاز المناعي كوسيلة أساسية للوقاية من الأمراض.

وتهدف هذه الندوات إلى نشر التوعية بأساليب تقوية الجهاز المناعي والحفاظ عليه، إلى جانب تسليط الضوء على سبل الوقاية من الأمراض المختلفة وخطورة الأمراض السرطانية وطرق الحماية منها، بما يساهم في رفع مستوى الثقافة الصحية داخل المجتمع المحلي بالصعيد.

وأكدت إدارة المستشفى أن هذه اللقاءات تأتي استمراراً لرسالة "شفاء الأورمان" في تقديم الدعم لمرضى السرطان، بالتوازي مع التوعية الصحية المستمرة داخل قرى ونجوع المحافظة، وذلك انطلاقاً من إيمانها بأن الدور المجتمعي لا يقل أهمية عن دورها الطبي في تقديم خدمات علاجية متميزة بالمجان.

ومن جانبه، شدد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، على أهمية تنظيم مثل هذه الندوات لأهالي الصعيد، موضحاً أن المستشفى يحرص بشكل دائم على تنظيم حملات توعية وكشف مبكر للسيدات أسبوعياً، مع توفير وسيلة نقل لهن من القرى والنجوع للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهن بالمجان.

وأشار، في الوقت ذاته إلى التطور الكبير الذي تشهده أقسام المستشفى لخدمة المرضى على أعلى مستوى.

