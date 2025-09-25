ندوات توعوية بالأقصر لتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض

نظمت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، سلسلة من الندوات التوعوية بعدد من قرى محافظة الأقصر.

وذلك في إطار دورها المجتمعي الرائد في تعزيز الوعي الصحي بين المواطنين، والتأكيد على أهمية الحفاظ على صحة الجهاز المناعي كوسيلة أساسية للوقاية من الأمراض.

وتهدف هذه الندوات إلى نشر التوعية بأساليب تقوية الجهاز المناعي والحفاظ عليه، إلى جانب تسليط الضوء على سبل الوقاية من الأمراض المختلفة وخطورة الأمراض السرطانية وطرق الحماية منها، بما يساهم في رفع مستوى الثقافة الصحية داخل المجتمع المحلي بالصعيد.

وأكدت إدارة المستشفى أن هذه اللقاءات تأتي استمراراً لرسالة "شفاء الأورمان" في تقديم الدعم لمرضى السرطان، بالتوازي مع التوعية الصحية المستمرة داخل قرى ونجوع المحافظة، وذلك انطلاقاً من إيمانها بأن الدور المجتمعي لا يقل أهمية عن دورها الطبي في تقديم خدمات علاجية متميزة بالمجان.

ومن جانبه، شدد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، على أهمية تنظيم مثل هذه الندوات لأهالي الصعيد، موضحاً أن المستشفى يحرص بشكل دائم على تنظيم حملات توعية وكشف مبكر للسيدات أسبوعياً، مع توفير وسيلة نقل لهن من القرى والنجوع للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهن بالمجان.

وأشار، في الوقت ذاته إلى التطور الكبير الذي تشهده أقسام المستشفى لخدمة المرضى على أعلى مستوى.