محافظات

مجلس جامعة الأقصر يناقش اتفاقيات التعاون الدولي وخطط الأنشطة الطلابية

مجلس جامعة الأقصر يناقش اتفاقيات التعاون الدولي وخطط الأنشطة الطلابية ويعتمد نتائج الامتحانات
مجلس جامعة الأقصر يناقش اتفاقيات التعاون الدولي وخطط الأنشطة الطلابية ويعتمد نتائج الامتحانات
شمس يونس


عقد مجلس جامعة الأقصر جلسته الدورية، رقم 80، برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس الجامعة، حيث ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المهمة التي تدعم مسيرة الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

ناقش المجلس تدبير عدد من الدرجات الوظيفية لكلية التمريض المخطط افتتاحها العام القادم تمهيداً لاتخاذ إجراءات شغلها سواء عن طريق التعيين أو النقل، وذلك وفقاً لمتطلبات لجنة القطاع بما يساهم في دعم الكلية بالكوادر اللازمة.

واستعرض المجلس مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين جامعة الأقصر (جمهورية مصر العربية) وجامعة برشلونة (إسبانيا)، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات بين الجامعتين.


كما ناقش المجلس الخطة السنوية لكليات الجامعة للأنشطة الطلابية والفعاليات للعام الجامعي 2025/2026م، والتي تتضمن خطة وكالة شئون التعليم والطلاب، وخطة وكالة الدراسات العليا، وخطة وكالة شئون البيئة وتنمية خدمة المجتمع، بما يضمن تنوع الأنشطة وتكاملها لتعزيز مهارات الطلاب وصقل شخصياتهم.

وفي إطار دعم البحث العلمي والمؤتمرات العلمية، وافق المجلس على إقامة المؤتمر الثالث لكلية الطب – جامعة الأقصر، والمقرر انعقاده يومي الخميس والجمعة الموافق 27 و28 نوفمبر 2025م، بمشاركة نخبة من الأساتذة والباحثين في التخصصات الطبية المختلفة.

واعتمد المجلس نتائج امتحانات مرحلة البكالوريوس للفصل الصيفي (السنوات النهائية – شعبتي اللغات والعربي) للعام الجامعي 2024/2025م، إلى جانب اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2024/2025م للمستوى الرابع بقسم تكنولوجيا المعلومات.

وبشأن الترقيات لأعضاء هيئة التدريس؛ منح المجلس السيد أ.م.د/ أحمد جمال أحمد عيد – الأستاذ المساعد بقسم الجرافيك – شعبة فنون الكتاب والرسوم المتحركة – كلية الفنون الجميلة-  جامعة الأقصر (إعارة)؛ اللقب العلمي لوظيفة أستاذ بذات القسم والكلية.

كما تم تعيين  السيد د/ حسام عبدالمعز محمد حسن – المدرس بقسم أمراض الصدرية والدرن – كلية الطب – جامعة الأقصر؛ في وظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية، ومنح السيد د/ فرج حسين فرج حسين – المدرس بقسم الآثار الإسلامية تخصص الكتابات الآثرية الإسلامية – كلية الآثار - جامعة الأقصر؛ اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية.

وتم تعيين السيدة د/ رشا محمد محمد عيد – في وظيفة مدرس بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية – كلية الطب جامعة الأقصر.

وبشأن منح الدرجات العلمية؛ فقد تم منح الباحث/ عبدالله سعدالدين سالم ( من الخارج) - درجة دكتوراه الفلسفة في الإدارة الفندقية – كلية السياحة والفنادق – جامعة الأقصر.

كما تم منح الباحث/ مهدي عبدالعال علي ( من الخارج) - درجة دكتوراه الفلسفة في الإدارة الفندقية – كلية السياحة والفنادق – جامعة الأقصر.

ومنح الباحث/ محمود عبدالحكم محمد محمد ( من الخارج) - درجة دكتوراه الفلسفة في الإدارة الفندقية – كلية السياحة والفنادق – جامعة الأقصر.


وفي درجة الماجستير؛ تم منح الباحث/ عادل عادل الصادق (من الخارج) - درجة الماجستير في الإرشاد السياحي – تخصص إرشاد سياحي– جامعة الأقصر،  ومنح الباحثة/ رحاب عبدالرسول محمد (من الخارج) - درجة الماجستير في الدراسات السياحية – تخصص دراسات سياحية – كلية السياحة والفنادق - جامعة الأقصر، كما تم منح الباحثة/ ساندرا سعيد جيد (من الخارج) – درجة الماجستير في الفنون الجميلة  – شعبة فنون الكتاب والرسوم المتحركة – كلية الفنون الجميلة - جامعة الأقصر.

ومنح الباحث/ حسن كمال محمد (من الداخل) – درجة الماجستيرفي ترميم الآثار – تخصص علاج وترميم وصيانة الموارد العضوية( علاج وترميم وصيانة الجلود الآثرية) – كلية الآثار - جامعة الأقصر.

كما تم منح عدد من الطلاب درجة الدبلوم بكليات الألسن، والسياحة والفنادق، والآثار.

