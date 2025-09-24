قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد الجندي: "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" لا تدعو إلى حرية الكفر
رئيس جامعة المنصورة: نعتز بالعلاقات العلمية والأكاديمية الممتدة مع الجامعات الليبية
بينهم أب وابنه.. مصرع 3 أشخاص في اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين في أسيوط
حسابه عسير.. العلاج الطبيعي تحذر من تصوير المرضى أثناء جلسات العلاج
الأهلي يكثف مفاوضاته لحسم ملف المدير الفني الأجنبي الجديد.. تفاصيل
النحاس يفرض معسكرًا مغلقًا للأهلي قبل مباراة القمة
حالة الطقس غدا في مصر.. أجواء صيفية نهارا خريفية ليلا
الرئيس الإيراني: لا نسعى لتصنيع أسلحة نووية أو امتلاكها
السفير الياباني: مترو القاهرة هو المشروع الأكبر في تاريخ التعاون الاقتصادي بين اليابان ومصر
شبورة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد
وكيل الأزهر: نستقبل أكثر من 20 ألف طالب إندونيسي وهم سفراء لنا في بلادهم
صحيفة إسرائيلية: ترامب يقترح إدارة عربية لغزة لمدة 3 سنوات ويستبعد حماس
السيطرة على حريق محدود داخل مدرسة بالأقصر.. صور

شمس يونس

شهدت مدينة الأقصر  اليوم، حالة من الاستنفار بعد اندلاع حريق محدود داخل فناء مدرسة الأقصر الثانوية العسكرية بنين، إلا أن قوات الحماية المدنية نجحت في التعامل مع الموقف بسرعة والسيطرة على النيران دون أي إصابات أو خسائر بشرية.

وبحسب المعاينة الأولية اشتعلت النيران في بقايا مخلفات ونخلة جافة وعدد من الحلف والأعشاب بالساحة الداخلية للمدرسة وسرعان ما هرعت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت من محاصرة ألسنة اللهب وإخمادها في وقت قياسي وسط متابعة دقيقة من الأجهزة التنفيذية.

يُذكر أن المدرسة خالية تمامًا من الطلاب في الوقت الحالي نظرًا لخضوعها لأعمال تطوير شاملة وهو ما ساهم في تقليل حجم الخسائر بالمكان.

وأكدت الأجهزة المعنية استمرار أعمال التمشيط داخل محيط المدرسة لضمان عدم تجدد النيران ومتابعة أسباب اندلاع الحريق تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

صحة الشرقية
الماتشا
أخبار السيارات
هنا الزاهد
منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

