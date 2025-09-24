السيطرة على حريق محدود داخل مدرسة بالأقصر.. صور

شهدت مدينة الأقصر اليوم، حالة من الاستنفار بعد اندلاع حريق محدود داخل فناء مدرسة الأقصر الثانوية العسكرية بنين، إلا أن قوات الحماية المدنية نجحت في التعامل مع الموقف بسرعة والسيطرة على النيران دون أي إصابات أو خسائر بشرية.

وبحسب المعاينة الأولية اشتعلت النيران في بقايا مخلفات ونخلة جافة وعدد من الحلف والأعشاب بالساحة الداخلية للمدرسة وسرعان ما هرعت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت من محاصرة ألسنة اللهب وإخمادها في وقت قياسي وسط متابعة دقيقة من الأجهزة التنفيذية.

يُذكر أن المدرسة خالية تمامًا من الطلاب في الوقت الحالي نظرًا لخضوعها لأعمال تطوير شاملة وهو ما ساهم في تقليل حجم الخسائر بالمكان.

وأكدت الأجهزة المعنية استمرار أعمال التمشيط داخل محيط المدرسة لضمان عدم تجدد النيران ومتابعة أسباب اندلاع الحريق تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.