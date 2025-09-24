ضبط 1000 لمبة ليد مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص في أرمنت جنوب الأقصر

أعلن المهندس عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، تنفيذ حملات مكثفة على الأنشطة التموينية والأسواق والمخابز البلدية لضبط المخالفات التموينية وحماية المستهلك.

وفي هذا السياق قامت إدارة تموين أرمنت بحملة صباحية برئاسة محمود حسين عثمان مدير الإدارة، وبمشاركة المهندس محمد عثمان أحمد كبير مفتشي الإدارة، حيث شملت الحملة المخابز البلدية والمخازن وعدداً من الأنشطة التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1000 لمبة ليد مجهولة المصدر بدون فواتير داخل أحد المخازن غير المرخصة بمركز أرمنت جنوب الأقصر، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما رصدت الحملة عدداً من المخالفات التموينية الأخرى، تضمنت:

ضبط مخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن

ضبط مخبز آخر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات

تحرير مخالفة ضد مخبز لعدم وجود سجل زيارات

ضبط 6 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار بعدد من الأنشطة التجارية (بقالة حرة – أدوات كهربائية – سباكة – دقيق)



وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر استمرار تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضمان جودة السلع ومنع أي مخالفات قد تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على الأمن الغذائي.

