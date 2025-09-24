قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكشف عن نسخة جديدة من مرسوم كانوب للملك بطليموس الثالث بمحافظة الشرقية
مفاجأة نارية وراء تأخر سفر الإسماعيلي إلى القاهرة لمواجهة إنبي
الكرملين: أي حديث عن أمن أوروبا بدون روسيا لا أساس له
حسام حسن يدخل معسكر منتخب مصر المقبل بـ25 لاعبًا استعدادًا لحسم التأهل للمونديال
وزير الخارجية الروسي يجري محادثات مع نظيره الأمريكي
والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي
الرعاية الصحية والعربية للتصنيع تبحثان تعزيز التعاون في الصناعات الطبية ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل
وزارة الصناعة تطلق حزمة حوافز استثنائية لإقامة مصانع الصاج المسحوب والمجلفن والملون
استقرار أسعار الأسماك وارتفاع طفيف في ثمن الجمبري بالأسواق المحلية
مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في أجواء بيروت وضاحيتها الجنوبية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط
أكثر من 50 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم.. 36 منهم في مدينة غزة وحدها
محافظات

ضبط 1000 لمبة ليد مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص في أرمنت جنوب الأقصر

وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر
شمس يونس

أعلن المهندس عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، تنفيذ حملات مكثفة على الأنشطة التموينية والأسواق والمخابز البلدية لضبط المخالفات التموينية وحماية المستهلك.

وفي هذا السياق قامت إدارة تموين أرمنت بحملة صباحية برئاسة محمود حسين عثمان مدير الإدارة، وبمشاركة المهندس محمد عثمان أحمد كبير مفتشي الإدارة، حيث شملت الحملة المخابز البلدية والمخازن وعدداً من الأنشطة التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1000 لمبة ليد مجهولة المصدر بدون فواتير داخل أحد المخازن غير المرخصة بمركز أرمنت جنوب الأقصر، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما رصدت الحملة عدداً من المخالفات التموينية الأخرى، تضمنت:

ضبط مخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن

ضبط مخبز آخر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات

تحرير مخالفة ضد مخبز لعدم وجود سجل زيارات

ضبط 6 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار بعدد من الأنشطة التجارية (بقالة حرة – أدوات كهربائية – سباكة – دقيق)


وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر استمرار تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضمان جودة السلع ومنع أي مخالفات قد تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على الأمن الغذائي.
 

الأقصر اخبار الاقصر تموين الاقصر

