مدير عام آثار الأقصر يتفقد أعمال تجميع وتوثيق السدات الطينية لمقبرة الملك الذهبي

أجرى الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر جولة تفقدية اليوم في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الأثرية الكبرى داخل محافظة الأقصر ، لمتابعة واحد من أهم المشروعات التي تحظى باهتمام علمي وأثري على مستوى العالم وهو مشروع تجميع وتوثيق وترميم السدات الطينية لمقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون.

وأكد مدير عام آثار الأقصر أن المشروع يمثل إضافة مهمة لملف صيانة وحماية المقابر الملكية داخل البر الغربي مشيرا إلى أن أعمال الترميم تتم وفقا لأعلى المعايير العلمية والفنية وباستخدام أحدث التقنيات بما يضمن الحفاظ على المكونات الأصلية للمقبرة وإطالة عمرها الافتراضي للأجيال القادمة.

وتفقد الدكتور عبد الغفار خلال جولته أعمال تطوير وتجهيز الكافيتريا الجديدة بمنطقة وادي الملوك والتي تأتي ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة داخل الموقع حيث يجري العمل على تجهيز مساحات خدمية حديثة تتيح للزوار الاستمتاع بزيارة أثرية متكاملة تجمع بين القيمة التاريخية والخدمات العصرية.

وأشار إلى أن منطقة وادي الملوك بما تضمه من مقابر ملكية فريدة تعد أحد أعمدة السياحة الثقافية في مصر مؤكدا أن الاهتمام بتطوير البنية التحتية والخدمات لا يقل أهمية عن أعمال الترميم الأثري لما له من تأثير مباشر على تحسين تجربة السائح ودعم مكانة الأقصر كأكبر متحف مفتوح في العالم.

واختتم مدير عام آثار الأقصر جولته بالتأكيد على أن الجهود المبذولة سواء في أعمال الترميم أو التطوير تأتي تنفيذا لتوجيهات وزارة السياحة والآثار للحفاظ على التراث المصري وتعزيز مقومات الجذب السياحي بما يليق بمكانة مصر الحضارية على خريطة العالم.