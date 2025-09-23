قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
300 فرصة عمل براتب يبدأ من 10 آلاف جنيه
المستثمرون الأفرو–آسيويون يثمنون اعتراف دول كبرى بفلسطين ويؤكدون الدور المصري المحوري
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
أول تعليق من الكرملين على اتهامات الدنمارك بخرق مسيرات روسية لأجوائها
استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الرواندي
مادة نجاح ورسوب لها امتحانات شهرية .. توضيح عاجل من التعليم بشأن اللغة الاجنبية الثانية
مراسم استقبال رسمية للرئيس الرواندي | فيديو
بمراسم رسمية.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الرواندي بقصر الاتحادية
ناني سعد الدين: لم أعرض أثاث منزلي للبيع بسبب أزمة مالية.. ومعرفش جابوا الكلام ده منين | خاص
القرار قيد الدراسة.. المرشح لتدريب الأهلي ينهي تعاقده مع عملاق البرتغال
تداول صورة لطلاب « مزوغين» بحدائق نمرة ٦ خلال انتظام اليوم الدراسي بالإسماعيلية
محافظات

مدير عام آثار الأقصر يتفقد أعمال تجميع وتوثيق السدات الطينية لمقبرة الملك الذهبي

مدير عام آثار الأقصر يتابع مشروع ترميم السدات الطنيه بمقبرة توت عنخ آمون وخطة تطوير كافتيريا وادي الملوك
مدير عام آثار الأقصر يتابع مشروع ترميم السدات الطنيه بمقبرة توت عنخ آمون وخطة تطوير كافتيريا وادي الملوك
شمس يونس

أجرى الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر جولة تفقدية اليوم في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الأثرية الكبرى داخل محافظة الأقصر ، لمتابعة واحد من أهم المشروعات التي تحظى باهتمام علمي وأثري على مستوى العالم وهو مشروع تجميع وتوثيق وترميم السدات الطينية لمقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون.

وأكد مدير عام آثار الأقصر أن المشروع يمثل إضافة مهمة لملف صيانة وحماية المقابر الملكية داخل البر الغربي مشيرا إلى أن أعمال الترميم تتم وفقا لأعلى المعايير العلمية والفنية وباستخدام أحدث التقنيات بما يضمن الحفاظ على المكونات الأصلية للمقبرة وإطالة عمرها الافتراضي للأجيال القادمة.

وتفقد الدكتور عبد الغفار خلال جولته أعمال تطوير وتجهيز الكافيتريا الجديدة بمنطقة وادي الملوك والتي تأتي ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة داخل الموقع حيث يجري العمل على تجهيز مساحات خدمية حديثة تتيح للزوار الاستمتاع بزيارة أثرية متكاملة تجمع بين القيمة التاريخية والخدمات العصرية.

وأشار إلى أن منطقة وادي الملوك بما تضمه من مقابر ملكية فريدة تعد أحد أعمدة السياحة الثقافية في مصر مؤكدا أن الاهتمام بتطوير البنية التحتية والخدمات لا يقل أهمية عن أعمال الترميم الأثري لما له من تأثير مباشر على تحسين تجربة السائح ودعم مكانة الأقصر كأكبر متحف مفتوح في العالم.

واختتم مدير عام آثار الأقصر جولته بالتأكيد على أن الجهود المبذولة سواء في أعمال الترميم أو التطوير تأتي تنفيذا لتوجيهات وزارة السياحة والآثار للحفاظ على التراث المصري وتعزيز مقومات الجذب السياحي بما يليق بمكانة مصر الحضارية على خريطة العالم.

الأقصر اخبار الاقصر اثار الاقصر

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

