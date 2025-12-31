أعام استثنائي| حصاد 2025 الرياضي في صباح البلد.. فيديو

استعرضت قناة صدى البلد حصاد عام 2025 في الرياضة، وأبرز الأحداث التي شهدها المشهد الرياضي محليًا ودوليًا، وذلك خلال حلقة خاصة من برنامج «صباح البلد» تقديم الإعلامي أحمد دياب، وبمشاركة الناقد الرياضي عصام شاهين.

عام حافل بالإنجازات والتحديات

أكد عصام شاهين أن عام 2025 كان من الأعوام الاستثنائية رياضيًا، حيث شهد العديد من النجاحات والنتائج اللافتة، إلى جانب تحديات وأزمات أثرت على بعض الفرق والمنتخبات، مشيرًا إلى أن المشهد الرياضي اتسم بالتقلب بين الإنجاز والإخفاق.

الكرة المصرية في الصدارة

وتطرق شاهين إلى أبرز محطات الكرة المصرية خلال العام، موضحًا أن المنافسة القوية في البطولات المحلية، إلى جانب المشاركات القارية، عكست تطورًا ملحوظًا في مستوى الأداء، رغم استمرار بعض الأزمات الإدارية والفنية التي تحتاج إلى حلول جذرية.

إنجازات فردية وجماعية

وأشار الناقد الرياضي إلى أن 2025 شهد بروز عدد من النجوم الذين قدموا مستويات مميزة، سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات، مؤكدًا أن هذه النجاحات تمثل قاعدة قوية للبناء عليها خلال الأعوام المقبلة.

وخلال مداخلته، شدد عصام شاهين على أهمية التخطيط طويل المدى، والاستثمار في الناشئين والبنية التحتية الرياضية، معتبرًا أن الاستفادة من دروس 2025 ستكون عاملًا حاسمًا في تحقيق مزيد من النجاحات مستقبلًا.