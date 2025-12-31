قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تامر عبدالمنعم يشهد البروفات النهائية لاحتفالية رأس السنة | صور
إسبانيا تمنح إيرباص استثناءً من حظرها استخدام التكنولوجيا الإسرائيلية
شبورة ورياح وأمطار متفرقة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء
الإيجار القديم .. تعرّف على آلية الانتقال إلى الوحدة البديلة قبل الإخلاء
ثقب في الجدار وحقائب مجهولة.. لصوص يقتحمون بنكًا ألمانيًا ويسرقون عشرات الملايين
أسامة الدليل: 2026 عام الحسم للصراعات بالمنطقة.. والأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق مازالت «مُقلقة»
مُواجهة مُثيرة .. مانشستر يونايتد يتعادل أمام وولفرهامبتون 1-1 في الدوري الإنجليزي
يُعزّز الاقتصاد ويحمي العُملة الصعبة.. نواب البرلمان: تطوير منظومة الأعلاف «ضرورة» لحماية الأمن الغذائي ودعم الإنتاج المحلي
متحدث أونروا : قانون الكنيست ضد الوكالة بقطع الكهرباء والمياه تصعيد خطير للغاية
أرسنال يكتسح أستون فيلا 4-1 ويختتم 2025 في صدارة الدوري الإنجليزي
خالد الصاوي: تعلّمت من «الكلاب» الرحمة.. وكنت ملحدًا وعدت لمرحلة الإيمان بقوة |فيديو
لا يخشى الموت.. خالد الصاوي: أتمنى أتكفّن بعلم مصر.. ولم أحسم قرار التبرّع بأعضائي|فيديو
محافظات

أخبار الوادى الجديد | تشغيل المركز التكنولوجى .. والشباب والرياضة تنهى استعداداتها لأولمبياد المحافظات الحدودية

ديوان محافظة الوادي الجديد
ديوان محافظة الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار يوم الثلاثاء، كان من اهمها:

سكرتير عام الوادى الجديد يتابع تشغيل المركز التكنولوجى لخدمات المواطنين

حيث تابع سيد محمود سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، جاهزية المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة وانتظام سير العمل و منظومة الخدمات الجماهيرية بالمقر الجديد لبدء التشغيل التجريبي لخدمات المركز، واستقبال طلبات المواطنين؛ استعدادًا للافتتاح الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

المركز التكنولوجي ضمن خطة المحافظة لرقمنة الخدمات

وجرى الإنتهاء من أعمال إنشاء المركز التكنولوجي التابع لديوان عام المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة لرقمنة الخدمات الحكومية الجماهيرية، وتيسير حصول المواطن عليها بيسرٍ وسهولة.

وتم أعمال التصميمات والإنشاءات وفقًا لأكواد التميز المعتمدة، استعدادًا لافتتاح المركز في أقرب وقت ، كما اطلعت على مخطط مكونات المركز والذي يضم وحدة تكنولوجيا المعلومات ( IT )وقاعات انتظار للمواطنين وشباك أمامي لإنهاء المعاملات والخدمات الحكومية المختلفة.

الشباب والرياضة تنهى استعدادتها لأولمبياد المحافظات الحدودية


أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، عن انتهاء الاستعدادات الجارية لاستضافة اللقاء القمي لأولمبياد المحافظات الحدودية في نسخته السادسة بالتنسيق مع جامعة الوادي الجديد، حيث جرى تنسيق وتحضير ترتيبات الإقامة والإعاشة، ومراحل تسكين الوفود المشاركة بالمدن الجامعية، بالإضافة إلى مناقشة تنفيذ الفعاليات الرياضية على عدد من ملاعب الجامعة، وذلك في إطار خطة الإعداد والتجهيز، على أن تتبعها لقاءات تنسيقية أخرى لاستكمال باقي الترتيبات الخاصة بالتنظيم.

أولمبياد المحافظات الحدودية بمشاركة 6 محافظات

وقال محمد فكري يونس مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، إنه جرى الانتهاء من التحضير لانطلاق اللقاء القمي لأولمبياد المحافظات الحدودية – النسخة السادسة، والذي تستضيفه محافظة الوادي الجديد خلال الفترة من 28 يناير حتى 2 فبراير 2026، بمشاركة 6 محافظات حدودية هي (شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح – أسوان – الوادي الجديد) مؤكدًا على استمرار التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، بما يضمن حسن التنظيم وخروج اللقاء في صورة مشرفة تعكس إمكانات المحافظة ودورها في استضافة الفعاليات القُمية.

انعقاد لجنة لفحص ملفات الكليات المتقدمة لمسابقة التميز البيئي


تحت رعاية الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة و فى إطار حرص جامعة الوادي الجديد علي دعم سياسة التنمية المستدامة و تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠  عقد اليوم الثلاثاء الموافق ٣٠-١٢-٢٠٢٥ بقاعة مجلس الجامعة الاجتماع الخاص بالمراجعة المكتبية لملفات الكليات المتقدمة لمسابقة التميز البيئي وهم كلية ( العلوم ـ الزراعة - الطب - الطب البيطري - الصيدلة - التربية - الآداب ) بحضور  لجنة المراجعة المكتبية : ا.دمصطفي محمود مصطفي المشرف العام علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة - ا.د احمد سيد حرباوي مستشار رئيس الجامعة لشئون تطوير التعليم -ا.د احمد فاروق الحسيني عميد كلية الهندسة - ا.د ناصر محمد عامر العميد الأسبق لكلية التربية .ا. وليد حمد الله مدير جهاز شئون البيئة وا. احمد عبد الخالق سلطان مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة ا. أميرة عادل عبد الرحيم محمد المسؤل الفني والاداري عن المسابقة وفي نهايه الاجتماع اوضح ا.د مصطفي محمود المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة ان هذه المسابقة تأتي في اطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة للجامعة وكذلك التنافس بين كليات الجامعة مما يحقق نوع من التميز البيئي للكليات و للجامعة، وسوف يتم في الايام المقبلة اجراء المراجعة الميدانية لهذه الكليات وفقا لتوجيهات ومتابعه معالي رئيس الجامعة .

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد فعاليات

