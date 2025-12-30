قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عالمة أزهرية: مشاهدة العرافين والدجالين للتسلية حرام شرعًا
واشنطن تعلن دراسة شاملة لمحاولة الهجوم على مقر إقامة بوتين
كيف تعرف أن الله راضٍ عنك؟.. علي جمعة يحدد علامات رضا الله
إطلاق اسم البطل إبراهيم حمدتو على مركز شباب كفر سعد البلد بدمياط
الشهادات البنكية الأعلى عائدا في نهاية 2025
أمم افريقيا | الكونغو يقسو على بوتسوانا بثلاثية ويتأهل لدور الـ 16
آخر تحديث .. أعلى سعر لصرف الدولار ختام اليوم الثلاثاء
نقل مدينة سويدية كاملة في القطب الشمالي .. ما السبب؟
متحدث الوزراء : لا قرار حتى الآن بشأن التحول إلى الدعم النقدي
أبو شقة لـ"صدى البلد " : أعلنت ترشحي لرئاسة حزب الوفد لهذه الأسباب
بشرى لأهالي الإسكندرية تخفف الزحام وتخدم الركاب
هتشتريها بكام بكرة؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق
رياضة

لتعزيز منظومة السلامة والصحة بالرياضات المائية بنادي سموحة

لتعزيز منظومة السلامة والصحة بالرياضات المائية بنادي سموحة
لتعزيز منظومة السلامة والصحة بالرياضات المائية بنادي سموحة
حسام الحارتي

استقبل الدكتور "محمد بلال" رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الكابتن "سامح الشاذلي" رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك، وحرص نادي سموحة على التطوير المستمر لمنظومة الإنقاذ والإسعافات الأولية داخل منشآته المائية، بما يواكب أعلى معايير الأمان والسلامة المعتمدة.

وشهد اللقاء حضور السادة أعضاء مجلس إدارة نادي سموحة  "أسماء الخولي" ، و "محمد نمر"، العقيد "أحمد عجلان"، الدكتور "خالد سليم"، والأستاذ "أدهم السجيني" ، اللواء "أحمد سعيد" المدير التنفيذي للنادي ، اللواء "زكي حجازي " مدير النشاط الرياضي ،والكابتن "معتز عفيفي" رئيس القطاع التعليمي للسباحة بالنادي ، والعميد "أحمد حرازي" مدير مجمع حمامات السباحة.

كما حضر من جانب الاتحاد المصري والعربي للغوص والإنقاذ كابتن "سامح الشاذلي" رئيس الاتحاد المصري والعربي للغوص والإنقاذ ونائب رئيس الاتحاد الدولي للإنقاذ، حيث تم خلال الزيارة بحث سبل التعاون المشترك في مجالات الإنقاذ والسلامة المائية، والإسعافات الأولية، والسباحة بالزعانف، بما يسهم في تطوير الكوادر العاملة وتعزيز منظومة الأمان داخل النادي.

ويؤكد نادي سموحة استمراره في تهيئة وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتطبيق منظومة متكاملة للإنقاذ والسلامة المائية، بما يضمن بيئة تدريبية آمنة، ويعكس مكانة النادي كصرح رياضي رائد في مجال السلامة المائية 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

الخميس القادم اجازة

هل الخميس المقبل إجازة؟

مفيدة شيحة

ننشر الغسيل| مفيدة شيحة تفتح النار على عمرو أديب بعد انفصاله عن لميس الحديدي

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

رمضان صبحي

أول رد فعل من النادي الأهلي بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل

ترشيحاتنا

فرجانى ساسى

يوم المئوية فى ختام دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2025

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وبنين في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية

منتخب السنغال

أمم أفريقيا | السنغال ينأهل لدور الـ 16 بعد الفوز على بنين بثلاثية نظيفة

بالصور

طريقة عمل عمل الأرز بلبن الكريمي.. بنفس طعم الجاهز في المنزل

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

بفاعلية وأمان.. وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين

وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء
وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء
وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء

بخطوات سهلة.. طريقة عمل الكشك المصري بطعم زمان

طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري

علامة غير متوقعة تكشف إصابة طفلك بالتوحد وفرط الحركة.. طريقة المشي

ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟

فيديو

الواقعة

ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى

توقعات نجوم الفن في 2026

الهضبة يعيش قصة حب وشيرين تعود للصدارة .. توقعات نجوم الفن في 2026

بدرية طلبة

بدرية طلبة تتصدر الترند بعد اتهامها بقـ.ـتل زوجها

هدى رمزي

أنا محتشمة مش محجبة ومش مقتنعة بفن اليوم.. هدى رمزي تحسم شائعات قديمة بتصريحات واضحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

