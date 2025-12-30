لتعزيز منظومة السلامة والصحة بالرياضات المائية بنادي سموحة

استقبل الدكتور "محمد بلال" رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الكابتن "سامح الشاذلي" رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك، وحرص نادي سموحة على التطوير المستمر لمنظومة الإنقاذ والإسعافات الأولية داخل منشآته المائية، بما يواكب أعلى معايير الأمان والسلامة المعتمدة.

وشهد اللقاء حضور السادة أعضاء مجلس إدارة نادي سموحة "أسماء الخولي" ، و "محمد نمر"، العقيد "أحمد عجلان"، الدكتور "خالد سليم"، والأستاذ "أدهم السجيني" ، اللواء "أحمد سعيد" المدير التنفيذي للنادي ، اللواء "زكي حجازي " مدير النشاط الرياضي ،والكابتن "معتز عفيفي" رئيس القطاع التعليمي للسباحة بالنادي ، والعميد "أحمد حرازي" مدير مجمع حمامات السباحة.

كما حضر من جانب الاتحاد المصري والعربي للغوص والإنقاذ كابتن "سامح الشاذلي" رئيس الاتحاد المصري والعربي للغوص والإنقاذ ونائب رئيس الاتحاد الدولي للإنقاذ، حيث تم خلال الزيارة بحث سبل التعاون المشترك في مجالات الإنقاذ والسلامة المائية، والإسعافات الأولية، والسباحة بالزعانف، بما يسهم في تطوير الكوادر العاملة وتعزيز منظومة الأمان داخل النادي.

ويؤكد نادي سموحة استمراره في تهيئة وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتطبيق منظومة متكاملة للإنقاذ والسلامة المائية، بما يضمن بيئة تدريبية آمنة، ويعكس مكانة النادي كصرح رياضي رائد في مجال السلامة المائية