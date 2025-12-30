الشباب والرياضة بالوادي الجديد تنهى استعداداتها لأولمبياد المحافظات الحدودية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، عن انتهاء الاستعدادات الجارية لاستضافة اللقاء القمي لأولمبياد المحافظات الحدودية في نسخته السادسة بالتنسيق مع جامعة الوادي الجديد، حيث جرى تنسيق وتحضير ترتيبات الإقامة والإعاشة، ومراحل تسكين الوفود المشاركة بالمدن الجامعية، بالإضافة إلى مناقشة تنفيذ الفعاليات الرياضية على عدد من ملاعب الجامعة، وذلك في إطار خطة الإعداد والتجهيز، على أن تتبعها لقاءات تنسيقية أخرى لاستكمال باقي الترتيبات الخاصة بالتنظيم.

أولمبياد المحافظات الحدودية بمشاركة 6 محافظات

وقال محمد فكري يونس مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، إنه جرى الانتهاء من التحضير لانطلاق اللقاء القمي لأولمبياد المحافظات الحدودية – النسخة السادسة، والذي تستضيفه محافظة الوادي الجديد خلال الفترة من 28 يناير حتى 2 فبراير 2026، بمشاركة 6 محافظات حدودية هي (شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح – أسوان – الوادي الجديد) مؤكدًا على استمرار التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، بما يضمن حسن التنظيم وخروج اللقاء في صورة مشرفة تعكس إمكانات المحافظة ودورها في استضافة الفعاليات القُمية.