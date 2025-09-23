قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية
وزير المالية يبحث مع رجال الأعمال الألمان تعزيز التعاون الاقتصادي وخفض تكاليف التجارة
وصول عناصر من القوات البحرية إلى تركيا للمشاركة فى تدريب بحر الصداقة 2025
قفزة في التبادل التجاري بين مصر ورواندا.. وشراكات استثمارية واعدة تدعم التعاون الإفريقي
فخري الفقي في حواره لـ« صدى البلد»: مصر تستهدف معدل نمو 7% بحلول 2030.. القطاع الخاص يقود الاستثمارات.. استقرار الدولار رهين بالبرنامج الاقتصادي.. ورأس المال البشري مفتاح النمو المستدام للدولة
أذكار الصباح حصن المسلم.. رددها واحفظ نفسك من شياطين الإنس والجن
استونيا تستعد لنشر مقاتلات بريطانية على أراضيها تحمل أسلحة نووية
رسالة مصر إلى المجتمع الدولي: إما سلام عادل ودائم أو بقاء الشرق الأوسط أسير الصراعات| ماذا قال رئيس الوزراء؟
الصحة بغزة: أزمة نقص الوقود بالمستشفيات تدخل مرحلة في غاية الخطورة
آخر فرصة لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتسجيل رغباتهم بالجامعات التكنولوجية.. اليوم
9 نجوم.. غيابات الأهلي قبل مواجهة حرس الحدود في الدوري
شاهد .. انتظام الدراسة وارتفاع نسب الحضور بالمدارس اليوم
تحقيقات وملفات

سكب البنزين وأشعل النار.. الإعدام لشاب أنهى حياة خاله في جريمة هزت الأقصر.. القصة الكاملة

شمس يونس

في مارس 2024، كان الهدوء يخيّم على قرى مركز القرنة غرب الأقصر، حيث يمضي الأهالي ليالي رمضان بين الصلاة والزيارات العائلية.

 لكن خلف هذا المشهد الهادئ، كانت نار الخلاف تشتعل بين شاب يُدعى “محمد النوبي عبيد الله” وخاله" صالح كامل طه" البالغ من العمر 67 عامًا.


الخلاف لم يكن عابرًا، بل امتد لفترة طويلة، بعدما رفض الخال الموافقة على زواج ابن شقيقته من سيدة مطلقة تسكن بجواره ولديها ثلاثة أطفال , رفضٌ متكرر أثار غضب الشاب، حتى قرر أن ينهي الأمر على طريقته الخاصة.

لحظة التنفيذ

في إحدى الليالي، وبينما كان الخال عائدا إلى منزله بعد صلاة التراويح، تابعه المتهم وهو يحمل جركن بنزين، اقترب منه بخطوات سريعة، وسكب السائل القابل للاشتعال على جسده، ثم اشعل فيه النار أمام عينيه.


لم يكتفِ المتهم بذلك، بل أشهر تهديداته في وجه كل من حاول الاقتراب لإنقاذ الضحية، لتتحول لحظات العودة من الصلاة إلى مشهد مأساوي لن يُمحى من ذاكرة من شاهدوه.

صراع مع الألم

نقل الرجل المسن إلى المستشفى مصابا بحروق غطّت معظم جسده. الأطباء حاولوا إنقاذه على مدار عشرة أيام كاملة، لكن جسده لم يتحمل، وفارق الحياة متأثرا بما عرف طبيا بـ"تسمم الحريق والبنزين". عشر ليالٍ من الألم كانت كافية لتكشف حجم المعاناة التي انتهت بالموت.

التحقيق وكشف الدافع

التحقيقات أثبتت أن الجريمة ارتكبت مع سبق الإصرار والترصد. فالمتهم لم يتصرف بدافع لحظة غضب، بل خطط للأمر بعد فشله في الحصول على موافقة خاله لإتمام زواجه من السيدة المطلقة. 

ومع استمرار الرفض، تحولت رغبته إلى رغبة في الانتقام، لينفذ جريمة وصفتها النيابة بأنها "من أبشع جرائم القتل العائلي".

الطريق إلى القصاص

القضية عرضت على محكمة جنايات الأقصر، التي استمعت للشهود وتقارير الطب الشرعي، وبعد دراسة متأنية، قررت المحكمة إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، وجاء رد المفتي مؤكدا أن لا شبهة تدرا القصاص عن المتهم.


وبناءا عليه، عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار باسم عبد المنعم، وأصدرت حكمها النهائي بإعدام المتهم شنقا حتى الموت، ليُغلق الملف بحكم رادع على جريمة هزت المجتمع.

نهاية مأساوية

وهكذا أسدل الستار على فصل دموي بدأ بخلاف عائلي حول زواج مرفوض، وانتهى بجريمة قتل بشعة وعقوبة إعدام، قصة تلخص كيف يمكن لقرار متهور أن يحول حياة كاملة إلى مأساة، ويترك وراءه عبرة قاسية بأن الجريمة لا تنتهي إلا بالقصاص.

