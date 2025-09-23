قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تعليم الأقصر: استعدادات غير مسبوقة لضمان انتظام العملية التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد

أ ش أ

 أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر الدكتور صفوت جارح، أن العام الدراسي الجديد (2025 / 2026) بدأ وسط استعدادات غيرمسبوقة على مستوى الإدارات التعليمية السبع بالمحافظة، مشيراً إلى أن الجهود انصبت على التوسع في إنشاء مدارس جديدة وتطوير المباني التعليمية القائمة وصيانة الفصول، بجانب سد العجز في أعداد المعلمين لضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.
وقال وكيل الوزارة- في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن محافظة الأقصر تضم سبع إدارات تعليمية بإجمالي ألف وثلاثة وتسعين مدرسة منها ألف وثمان وأربعون مدرسة رسمية وخمسة وثلاثون مدرسة خاصة، بينما يصل عدد الطلاب في جميع المراحل التعليمية إلى سبعمائة واثنين وخمسين ألفاً وتسعمائة وخمسة طالب وطالبة موزعين على خمسة آلاف وأربعمائة وأربعة وثمانين فصلاً دراسياً.
وأضاف أن عدد المعلمين العاملين بالمدارس على مستوى الإدارات السبع يبلغ أحد عشر ألفاً وتسعمائة وسبعة وثلاثين معلماً ومعلمة، فيما يبلغ عدد المباني التعليمية خمسمائة وخمسة عشر مبنى ويعمل بالمديرية والإدارات والمدارس نحو ثمانية عشر ألفاً وتسعمائة وثمانية وعشرين موظفاً وإدارياً.
وأوضح جارح أن الأقصر تضم تسعاً وستين مدرسة فنية بنظام الثلاث سنوات ومدرسة واحدة فنية بنظام الخمس سنوات ومدرستين فندقيتين وسياحيتين وسبع مدارس ثانوية عسكرية إضافة إلى سبع مدارس تطبق مناهج دولية، لافتاً إلى أن هذه التنوعات تعكس حرص الوزارة على إتاحة مختلف أنماط التعليم للطلاب بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن العام الدراسي الجديد يشهد دخول ثماني عشرة مرحلة تعليمية جديدة إلى الخدمة منها خمس مدارس رياض أطفال وثلاث مدارس ابتدائية ومدرسة ابتدائية فكرية وأربع مدارس إعدادية وخمس مدارس ثانوية عامة، كما تم إدخال ستة مبانٍ جديدة للخدمة التعليمية ما بين رياض أطفال وابتدائي وإعدادي، وهو ما أسهم في زيادة عدد الفصول إلى ألف وثلاثمائة وأربعة وسبعين فصلاً جديداً بهدف خفض الكثافة داخل الفصول والتيسير على الطلاب.
وكشف عن أن المديرية انتهت من تطوير وصيانة اثنتين وعشرين مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية السبع، وجارٍ استكمال أعمال الصيانة والتطوير لعدد آخر من المدارس، مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة لتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومتطورة للطلاب.
وأضاف أن محافظة الأقصر تشهد هذا العام افتتاح أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية وهي مدرسة "وي" التي تهدف إلى إعداد جيل جديد من الكوادر المؤهلة للعمل في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال دمج المناهج الأكاديمية بالتدريب العملي داخل بيئة تعليمية متطورة، وهو ما يساهم في ربط التعليم بسوق العمل المحلي والإقليمي، كما سيتم أيضاً افتتاح مدرسة "إف سي هيرمس للتكنولوجيا" بما يعزز توجه الدولة نحو التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد وكيل الوزارة أن المديرية حصلت على خمسة وستين مركزاً للأنشطة الطلابية المتنوعة لدعم الموهوبين وتنمية قدرات الطلاب في مجالات الثقافة والفنون والرياضة والعلوم، مشدداً على أن النشاط الطلابي جزء أساسي من بناء شخصية الطالب وليس مجرد نشاط ترفيهي.
وأوضح جارح أن المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر اعتمد التعاقد مع مائتين وتسعة وتسعين معلماً مساعداً لسد العجز في مختلف الإدارات التعليمية، وذلك وفق القرار الوزاري رقم 223 لسنة 2025 الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الوزير الدكتور محمد عبداللطيف، مشيراً إلى أن التعاقد مدته عامان قابلة للتجديد لمدة عام ثالث بقرار من الوزير.
وبيّن أن التعاقد شمل خمسة عشر معلماً من المتظلمين من المرحلة الثانية وسبعة وخمسين معلماً من الدفعة الثالثة ومائتين وخمسة وعشرين معلماً من الدفعة الرابعة، بالإضافة إلى معلمين اثنين من ذوي الهمم.
وشدد وكيل الوزارة على أنه أصدر تعليمات مشددة لمديري المدارس بضرورة تسليم الكتب المدرسية للطلاب منذ اليوم الأول للدراسة دون أي شروط أو قيود التزاماً بتوجيهات الوزير، مؤكداً أن انتظام تسليم الكتب يسهل على الطالب متابعة العملية التعليمية بشكل كامل من البداية.
وقال الدكتور صفوت جارح، إنه يحرص بشكل يومي على القيام بجولات ميدانية في مختلف إدارات المحافظة التعليمية وحضور الطابور الصباحي بعدد من المدارس، حيث يعقد حوارات مباشرة مع طلاب الصف الأول الثانوي حول نظام البكالوريا الجديد، موضحاً لهم الفروق بينه وبين النظام القديم وما يتيحه من مزايا في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، مؤكداً أن هذه المناقشات تهدف إلى إشراك الطلاب في عملية التغيير وتوعيتهم بالأنظمة التعليمية الحديثة.
واختتم وكيل وزارة التربية والتعليم حديثه بالتأكيد أن المديرية تنسق بشكل كامل مع الوحدات المحلية لإزالة الإشغالات والمخلفات بمحيط المدارس حرصاً على سلامة الطلاب، مشيراً إلى أن المتابعة اليومية الميدانية ستستمر طوال العام الدراسي لضمان انتظام العملية التعليمية ومعالجة أي معوقات بشكل فوري.
 

