مرفت ألكسان: سد فجوة الأعلاف ضرورة مالية لحماية الموازنة وتعزيز الأمن الغذائي

أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إطلاق وزارة الزراعة مؤتمر «محاور الاستدامة لإنتاج الأعلاف وتقليص الفجوة العلفية» يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكلفة الاستيراد وتأثيرها المباشر على الموازنة العامة للدولة.

وقالت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الفجوة العلفية تمثل عبئًا ماليًا متزايدًا، حيث تؤدي إلى زيادة فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية، بما ينعكس سلبًا على أسعار المنتجات الغذائية الأساسية، مؤكدة أن التوسع في إنتاج الأعلاف محليًا يعد أحد الحلول الهيكلية لضبط الإنفاق العام وتحقيق الاستدامة المالية.

الاستثمار في البحث العلمي الزراعي

وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة أن الاستثمار في البحث العلمي الزراعي وتطوير الأعلاف البديلة يمثل إنفاقًا رشيدًا طويل الأجل، يقلل من الضغوط على الموازنة، ويدعم سلاسل الإنتاج الحيواني والداجني، ويحقق عائدًا اقتصاديًا مباشرًا للمزارعين والمربين.

وشددت الكسان على أهمية تحويل توصيات المؤتمر إلى برامج تنفيذية واضحة وممولة، مع ربطها بمؤشرات أداء قابلة للقياس، لضمان تحقيق مستهدفات خفض الاستيراد وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، بما يتسق مع رؤية الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن الأمن الغذائي لم يعد ملفًا زراعيًا فقط، بل قضية اقتصادية ومالية تمس استقرار الدولة، مشيرة إلى أن دعم منظومة الأعلاف هو استثمار مباشر في استقرار الأسعار، وحماية الموازنة، وتحقيق التنمية المستدامة.