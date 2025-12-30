قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو شقة لـ"صدى البلد " : أعلنت ترشحي لرئاسة حزب الوفد لهذه الأسباب
بشرى لأهالي الإسكندرية تخفف الزحام وتخدم الركاب
هتشتريها بكام بكرة؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق
شبين القناطر والشيخ منصور| بشرى لمستخدمي مترو الخط الأول.. امتداد وتطوير ومحطة جديدة قريبا
ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى
الرئيس الصومالي: إسرائيل تسعى لتهجير الفلسطينيين إلينا والسيطرة على ممرات مائية إستراتيجية
أجمل رسائل التهنئة بالعام الجديد 2026
عودة ليلى غفران للغناء
الفكة تثير أزمة في شباك المترو | وأحمد موسى : نزوّد التذكرة لـ10 جنيه
حفرة تحت الخزنة | اقتحام بنك في ألمانيا وسرقة 30 مليون يورو
ناسا تكشف موعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض .. متى يحدث ذلك؟
كأس أمم إفريقيا.. مواجهات دور الـ 16 القادمة حتى الآن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

مرفت ألكسان: سد فجوة الأعلاف ضرورة مالية لحماية الموازنة وتعزيز الأمن الغذائي

النائبة مرفت الكسان
النائبة مرفت الكسان
حسن رضوان

أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إطلاق وزارة الزراعة مؤتمر «محاور الاستدامة لإنتاج الأعلاف وتقليص الفجوة العلفية» يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكلفة الاستيراد وتأثيرها المباشر على الموازنة العامة للدولة.

وقالت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الفجوة العلفية تمثل عبئًا ماليًا متزايدًا، حيث تؤدي إلى زيادة فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية، بما ينعكس سلبًا على أسعار المنتجات الغذائية الأساسية، مؤكدة أن التوسع في إنتاج الأعلاف محليًا يعد أحد الحلول الهيكلية لضبط الإنفاق العام وتحقيق الاستدامة المالية.

 الاستثمار في البحث العلمي الزراعي

وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة أن الاستثمار في البحث العلمي الزراعي وتطوير الأعلاف البديلة يمثل إنفاقًا رشيدًا طويل الأجل، يقلل من الضغوط على الموازنة، ويدعم سلاسل الإنتاج الحيواني والداجني، ويحقق عائدًا اقتصاديًا مباشرًا للمزارعين والمربين.

وشددت الكسان على أهمية تحويل توصيات المؤتمر إلى برامج تنفيذية واضحة وممولة، مع ربطها بمؤشرات أداء قابلة للقياس، لضمان تحقيق مستهدفات خفض الاستيراد وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، بما يتسق مع رؤية الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن الأمن الغذائي لم يعد ملفًا زراعيًا فقط، بل قضية اقتصادية ومالية تمس استقرار الدولة، مشيرة إلى أن دعم منظومة الأعلاف هو استثمار مباشر في استقرار الأسعار، وحماية الموازنة، وتحقيق التنمية المستدامة.

