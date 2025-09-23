ضبط 15مخالفة تموينية متنوعة خلال حملة مكبرة بمدينة إسنا بالأقصر

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، بتنفيذ حملة تموينية مكبرة برئاسة المهندس عبد الرازق الصافى وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، المفتشين بالإدارة أحمد طه مدير إدارة تموين إسنا، وهويدا العادلى مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ونجلاء عبد المعز طه وعبد الحميد سالم عبد الجليل ومحمد محمد طه ومحمد الهوارى شاكر ومحمد عبدالرحيم على وحسن محمد سليم والسيد محمد احمد، استهدفت المخابز البلدية والاسواق والمحلات العامة بدائرة إدارة إسنا، مما أسفر عن ضبط عدد ١٥ مخالفة تموينية متنوعة.

وتضمنت المخالفات التموينية، ضبط عدد ٥٠ جوال ردة خشنة بإجمالي كمية وقدرها ٢ طن بدون أوراق أو مستندات داله على مصدرها، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

كما تم ضبط عدد ٨ مخالفات لعدم الاعلان عن الأسعار لمحطات تموين وخدمة السيارات وعدد ٤ مخالفات لأنشطة تجارية بالإضافة إلى عدد ٢ مخالفات متنوعة للمخابز البلدية بإسنا.

على صعيد متصل قام المهندس عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، بجولة تفقدية مفاجئة لتفقد الحالة التموينية جنوب محافظة الأقصر شملت مطحن سلندرات إسنا ومخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة بإسنا وبعض الأنشطة تموينية والاطمئنان على سير العمل داخل إدارة تموين إسنا باعتبارها أكبر الإدارات داخل المحافظة من حيث المساحة و تقسيم العمل فيها، وذلك برفقة أحمد العزب مدير إدارة الموارد البشرية بالمديرية، وهويدا العادلى مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالمديرية.

وخلال زيارته لمطحن سلندرات إسنا أكد وكيل مديرية التموين على تلافى السلبيات والمحافظة على إنتاج دقيق بلدى ذو جودة عالية تطبيقا للقرار الوزارى ١٧٥ لسنة ٢٠٢٤، حيث تم التأكد من وجود مخزون آمن من السلع الأساسية الاستراتيجية لمدة تكفي من ٣-٦ أشهر بخلاف الوارد اليومي من تلك السلع.

كما شدد وكيل مديرية التموين والتجارة بالأقصر، على إحكام الرقابة على الأسواق ومواصلة حملاتها التفتيشية المفاجئة على جميع الأنشطة التجارية والتموينية لضمان جودة السلع وضبط أي مخالفات قد تؤثر على الأمن الغذائي للمواطنين لتحقيق الردع العام وضبط المخالفين.