حظر التجول بنيويورك.. أمر بحصر تحركات الإيرانيين من الفندق إلى مقر الأمم المتحدة
المشاط: حريصون على تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية وتبادل الخبرات مع سنغافورة
شرق بورسعيد تحصد المركز الثالث عالميا بمؤشر أداء الموانئ للحاويات لعام 2024
رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يُرحب باعتراف كبرى الدول بالدولة الفلسطينية
9 خبراء من جنوب إفريقيا يطلعون على أحدث تقنيات دار الطباعة ومركز النقد بمصر
المطربة بوسي تغادر النيابة بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة بحقها
رئيس وزراء إسبانيا يدعو إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة
بالشروط والمستندات.. كيفية التقديم على شقق بديلة الإيجار القديم
سؤال برلماني للحكومة بشأن انتشار لعبة روبلوكس ومخاطرها على الأطفال في مصر
إيران: اليورانيوم المخصب لا يمكن الوصول إليه
بعد مشهد النزوح المؤثر.. مصر تنقذ الطفل الغزّي جدوع وأخاه
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: مصر تمنح الأمل لأطفال وأمهات غزة
محافظات

ضبط 15مخالفة تموينية متنوعة خلال حملة مكبرة بمدينة إسنا بالأقصر

تموين الأقصر : ضبط ١٥ مخالفة تموينية متنوعة خلال حملة مكبرة بمدينة إسنا
تموين الأقصر : ضبط ١٥ مخالفة تموينية متنوعة خلال حملة مكبرة بمدينة إسنا
شمس يونس

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، بتنفيذ حملة تموينية مكبرة برئاسة المهندس عبد الرازق الصافى وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، المفتشين بالإدارة أحمد طه مدير إدارة تموين إسنا، وهويدا العادلى مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ونجلاء عبد المعز طه وعبد الحميد سالم عبد الجليل ومحمد محمد طه ومحمد الهوارى شاكر ومحمد عبدالرحيم على وحسن محمد سليم والسيد محمد احمد، استهدفت المخابز البلدية والاسواق والمحلات العامة بدائرة إدارة إسنا، مما أسفر عن ضبط عدد ١٥ مخالفة تموينية متنوعة.

وتضمنت المخالفات التموينية، ضبط عدد ٥٠ جوال ردة خشنة بإجمالي كمية وقدرها ٢ طن بدون أوراق أو مستندات داله على مصدرها، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

كما تم ضبط عدد ٨ مخالفات لعدم الاعلان عن الأسعار لمحطات تموين وخدمة السيارات وعدد ٤ مخالفات لأنشطة تجارية بالإضافة إلى عدد ٢ مخالفات متنوعة للمخابز البلدية بإسنا.

على صعيد متصل قام المهندس عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، بجولة تفقدية مفاجئة لتفقد الحالة التموينية جنوب محافظة الأقصر شملت مطحن سلندرات إسنا ومخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة بإسنا وبعض الأنشطة تموينية والاطمئنان على سير العمل داخل إدارة تموين إسنا باعتبارها أكبر الإدارات داخل المحافظة من حيث المساحة و تقسيم العمل فيها، وذلك برفقة أحمد العزب مدير إدارة الموارد البشرية بالمديرية، وهويدا العادلى مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالمديرية.

وخلال زيارته لمطحن سلندرات إسنا أكد وكيل مديرية التموين على تلافى السلبيات والمحافظة على إنتاج دقيق بلدى ذو جودة عالية تطبيقا للقرار الوزارى  ١٧٥ لسنة ٢٠٢٤، حيث تم التأكد من وجود مخزون آمن من السلع الأساسية الاستراتيجية لمدة تكفي من ٣-٦ أشهر بخلاف الوارد اليومي من تلك السلع.

كما شدد وكيل مديرية التموين والتجارة بالأقصر، على إحكام الرقابة على الأسواق ومواصلة حملاتها التفتيشية المفاجئة على جميع الأنشطة التجارية والتموينية  لضمان جودة السلع وضبط أي مخالفات قد تؤثر على الأمن الغذائي للمواطنين لتحقيق الردع العام وضبط المخالفين.

الأقصر محافظ الأقصر تموين الاقصر اخبار الاقصر

